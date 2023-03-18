أول دفعة من الدبابات المدولبة الفرنسية تصل أوكرانيا

وصلت أوكرانيا الدفعة الأولى من دبابات AMX-10 RC الفرنسية المدولبة وقد تم إرسال بعضها إلى منطقة العمليات الحربية.

أفادت بذلك صحيفة "فيغارو" الفرنسية، نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكونيو الذي قال في اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي إن"الدفعة الأولى من دبابات AMX-10 RC وصلت مؤخرا أوكرانيا وقد أرسل بعضها إلى خط الجبهة".

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فيما لم يذكر وزير الدفاع كمية الدبابات التي سُلّمت لكييف مبررا رفضه بأن هذا سر عسكري وأضاف قائلا:" أنا أدرس إمكانية تسليم دفعة أخرى وسأقوم بإعداد قرار بهذا الشأن للرئيس الفرنسي، علما أن شركاءنا ألأوكرانيين قد تسلموا بعض الدبابات".

وكان قد تم الإعلان عن نية تزويد كييف بدبابات AMX-10 RC المدولبة في قصر الإليزيه بعد محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

يذكر أن الدبابة الفرنسية تزن 17 طنا وتم تطويرها في شركة Nexter الفرنسية التي كانت تنتجها منذ عام 1976 إلى عام 1994 حيث تم تزويدها بمدفع عيار 105 ملم والرشاشيْن عيار 7.62 ملم. ولها حماية مدرعة أضعف مقارنة بدبابة Leclerc الأساسية في الجيش الفرنسي، إذ أنها مخصصة لتنفيذ عمليات الاستطلاع.

وكانت وزارة القوات المسلحة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أن عربات الاستطلاع الجديدة Jaguar تحل تدريجيا محل دبابات الاستطلاع AMX-10 RC في الجيش الفرنسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا