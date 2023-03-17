ديناصور جاب الصين قبل 162 مليون سنة يحطم الأرقام بطول رقبته

قد تبدو فكرة وجود حيوان برقبة يزيد طولها عن طول حافلة ذات عربتين، وكأنها مخلوق من أحدث أفلام الخيال العلمي.

لكن اكتشافا أحفوريا جديدا كشف أن مثل هذا الحيوان كان يوما ما حقيقة واقعة، على شكل ديناصور جاب الصين قبل 162 مليون سنة.

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وفي الواقع، يقول علماء الحفريات إن سحليات الأرجل، أو الصوروبودا من العصر الجوراسي المتأخر، المعروف باسم Mamenchisaurus sinocanadorum، يحتمل أن يكون لديه أطول رقبة لأي حيوان موجود على الإطلاق، حيث يبلغ طولها 49 قدما (15 مترا).

وهذا جعلها أطول بست مرات من رقبة الزرافة و1.5 مرة طول الحافلة ذات العربتين.

ويأتي هذا الكشف كجزء من البحث في التاريخ التطوري لحيوانات عظايا مامنتشي (Mamenchisauridae)، وهي عائلة من الديناصورات السحليات الأرجل الطويلة العنق التي جابت شرق آسيا وربما أجزاء أخرى من العالم من نحو 174 إلى 114 مليون سنة مضت.

وكان Mamenchisaurus sinocanadorum أحد هذه الديناصورات.

وتم اكتشاف بقايا متحجرة للمخلوق في صخور عمرها 162 مليون عام في منطقة شينجيانغ أويغور الذاتية الحكم بشمال غرب الصين في عام 1987.

وفي الصربوديات مثل Mamenchisaurus sinocanadorum، كان العنق الطويل أحد العوامل الرئيسية التي جعلتها ضخمة كما كانت.

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وعنقها الطويل كان ضروريا وحيويا لجمع النباتات وتناول الطعام للحفاظ على حجمها الكبير، حيث جعلها قادرة على الوقوف في مكان واحد ورعي النباتات المحيطة بها. وسمح لها هذا بالحفاظ على الطاقة مع استهلاك أطنان من الطعام.

وأثبت أسلوب الحياة هذا أنه ناجح للغاية في تمكين هذه الأنواع من الديناصورات من الازدهار.

وفي الواقع، تطورت سلالة الصوروبودا في وقت مبكر من تاريخ الديناصورات واستمرت نحو 162 مليون سنة حتى اصطدام الكويكب الكارثي الذي قضى على معظم الكائنات الجوراسية، باستثناء أقارب الطيور الحديثة، منذ نحو 66 مليون سنة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد علماء الحفريات أن الرقبة ساعدت أيضا الديناصورات مثل Mamenchisaurus على التخلص من حرارة الجسم الزائدة، تماما كما تفعل الأفيال مع آذانها، ما يساعد على جعل حجمها الضخم قابلا للحياة.

ومع ذلك، فقد كافحوا منذ فترة طويلة للإجابة على السؤال حول أي الصربوديات لديها أطول رقبة لأن أكبر هذه الأنواع يميل إلى أن يكون الأكثر غموضا. وهذا لأن من الصعب للغاية دفن حيوان بهذا الحجم في الرواسب، وهي المرحلة الأولية المطلوبة لحدوث التحجر.

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ولذلك، فإن سوء الحفاظ على مثل هذه الديناصورات الضخمة يجعل تقديرات طول رقبتها تخمينية.

وعلى الرغم من أن Mamenchisaurus sinocanadorum لا يُعرف إلا من خلال حفنة من عظام الرقبة والجمجمة، فقد تمكن العلماء من مقارنته مع الهياكل العظمية الكاملة بشكل غير عادي لأقرب أقربائه.

وسمح لهم ذلك باستنتاج أن رقبة Mamenchisaurus sinocanadorum يبلغ طولها نحو 49 قدما (15.1 مترا)، وهي أطول رقبة من أي الصربوديات المعروفة.

المصدر: ديلي ميل