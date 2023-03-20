ليست المرة الأولى يفقد فيها الجيش الأمريكي مسيراته MQ-9 Reaper

استخدمت مسيّرات MQ-9 Reaper (الحصادة) الأمريكية أكثر من مرة للتجسس الجوي وتوجيه ضربات إلى أهداف برية في مختلف مناطق العالم.

وتحطمت من وقت إلى آخر لأسباب مختلفة أو سقطت على الأرض بسبب أعطال تقنية وأخطاء من مشغليها. وفي بعض الأحيان انقطعت رحلاتها الجوية نتيجة تأثير الدفاعات الجوية عليها.

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على سبيل المثال تم اعتراض هذا الدرون مطلع عام 2017 فوق عاصمة اليمن صنعاء حيث نشر الحوثيون فيديوهات وصورا فوتوغرافية لحطام المسيّرة التي سقطت في ضواحي صنعاء الشمالية. وأظهرت تلك الصور منصات الأطلاق AGM-114 Hellfire وأجزاء محرك تربو من تصنيع شركة Honeywell.

ومما يلفت الانتباه كون الأمريكيين لم يكشفوا آنذاك عن نوع صواريخ "جو – أرض" التي استخدمتها مسيْرتهم. وتكرر الأمر في مارس عام 2019 حيث حوّلت الدفاعات الجوية العائدة للحوثيين "الحصادة" إلى حطام محترق.

وافترض الخبراء آنذاك أن الحوثيين استخدموا لتدمير "الحصادة" الصواريخ الجوية Р-27Т و Р-73 الموجهة بالأشعة تحت الحمراء التي تم إطلاقها من منصات برية نصبها الحوثيون على سيارات وزوّدوها بأجهزة الرؤية الليلية.

وهناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين فقدوا عام 2019 أربع مسيّرات من هذا النوع واستخدم الحوثيون في يوليو عام 2019 صواريخ 3М9 المطورة التابعة لمنظومة "كفادرات" السوفيتية الصنع المضادة للجو. ثم نجح الحوثيون في إصابة "الحصادات" العام الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام في عام 2019 نفسه بإسقاط مسيرات MQ-9 Reaper الأمريكية والإيطالية في ليبيا.

وفقد الجيش الأمريكي مسيرتيْن من هذا النوع في الأجواء السورية فوق ادلب. وليست هناك معلومات دقيقة إلى حد الآن عن سبب ما حدث. ويقول البعض أنهما تصادمتا في الجو، وقال البعض الآخر إنه تم إسقاطهما على أيدي مقاتلين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا