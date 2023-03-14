كشفت صحيفة "الأسلحة الروسية" عن أبرز ميزات المسيّرة الأمريكية MQ-9 Reaper التي سقطت في البحر الأسود اليوم، وزعم البنتاغون أن "مقاتلة روسية صدمتها مما أدى لتحطمها".

ويعني اسم الطائرة بالعربي "الحصادة" وصنعتها شركة General Atomics Aeronautical Systems.

وتقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار وتتكون منظومة MQ-9 Reaper من عدة طائرات بدون طيار ومحطة تحكم أرضية ومعدات اتصالات.

ونفذت الطائرة أول رحلة في 2 فبراير 2001، وتم استخدامها بشكل مكثف في أفغانستان.

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وتعد MQ-9 Reaper واحدة من أفضل الطائرات بدون طيار متعددة الأغراض في العالم حسب الإعلانات عن قدراتها.

وتستطيع أن تحلق أكثر من 27 ساعة متواصلة، وتبلغ سرعتها حوالي 400 كم/ساعة وبإمكانها حمل 1740 كغ من الذخائر.

ويصل مدى طيرانها إلى 6 آلاف كم، وقادرة على حمل مجموعة متنوعة من معدات الاستطلاع والصواريخ والقنابل.

ولديها 6 نقاط تعليق، اثنان منهما داخل جسم الطائرة. يمكنهم حمل قنابل أو صواريخ تزن 680 كغ، وعلى الأعمدة السفلية التي يوجد اثنان منهما تحت كل جناح يمكن تعليق ثمانية صواريخ من عيار صغير أو قنبلتين جويتين ثقيلتين وأربعة صواريخ.

ويستغرق التدريب على تشغيل MQ-9 في الجيش الأمريكي عاما كاملا وتشير وسائل الإعلام إلى أنه منذ عام 2011 فقط، خسر البنتاغون 12 من هذه الطائرات حيث تم إسقاط 4 فقط، وفقدان 8 بسبب أخطاء بشرية.

المصدر: rg.ru