"كلاشينكوف" تطور قوارب هجومية سريعة للقوات الخاصة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها تعمل على مشاريع لتطويروتعديل عدة نماذج من القوارب السريعة لقوات المهام الخاصة.

وخلال فعاليات معرض "إكسبوتكنوستراج-2023" التي تجري حاليا في روسيا قال رئيس الشركة، آلان موشنيكوف: "تعمل كلاشنكوف على العديد من المشاريع لتطوير قوارب هجومية سريعة، كما تجري العديد من التعديلات على قوارب BK-16 لتحويلها لقوارب مناسبة لقوات خفر السواحل وقوات المهام الخاصة".

وتطور روسيا قوارب BK-16 في إطار المشروع الحكومي رقم 02510 لتستخدمها كقوارب قتالية لعمليات الإنزال والمهام الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب ودعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها في مهمات الإنقاذ والإسعاف الطبي.

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ويبلغ طول كل قارب 16 مترا، وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا تقريبا، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية، فضلا عن أنه مسلح بأربعة رشاشات من عيار 7.62 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، وقاذف قنابل من عيار 40 ملم، وألغام مضادة للسفن والقوارب، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية.

وعام 2021 كان سلاح البحرية في الجيش الروسي قد أعن أنه تسلّم نسخا معدلة من هذه القوارب يمكن توجيهها والتحكّم بها عن بعد، كما يجري العمل في روسيا على تطوير نسخ جديدة من هذه القوارب مجهزة بمكونات محلية الصنع بالكامل.

المصدر: سلاح روسيا