"كلاشنكوف" تكشف أحدث أسلحتها في المعرض العسكري ببطرسبورغ هذا الأسبوع

أعلنت شركة "كلاشنكوف" أنها ستكشف النقاب عن أحدث ما طورته من أسلحة ومعدات عسكرية خلال فعاليات معرض "إكسبوتيخنوستراج-2023" الذي يفتتح في بطرسبورغ الأسبوع الجاري.

وتبعا لبيان صادر عن الشركة فإن شركة "كلاشنكوف" خلال مشاركتها في المعرض ستكشف النقاب عن أكثر من 30 نموذجا جديدا من الأسلحة والمنتجات العسكرية، بما فيها الأسلحة الصغيرة العسكرية والمدنية، والمعدات والآليات البحرية، والتقنيات الحديثة التي طورتها في مجال الدفاع العسكري.

فبالإضافة لمسدسات "ليبيديف" الجديدة من عيار 9 ملم ستكشف "كلاشنكوف" خلال المعرض عن نماذج جديدة من رشاشات "AK"، ومسدسات PPK-20 الرشاشة، وبندقية القنص الجديدة Chukavin، وبندقية MP-155 التكتيكية، وبنادق MP-145 و MP-135.

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كما ستستعرض الشركة أحدث ما توصلت إليه في مجال إنتاج الدروع الواقية العسكرية، والدروع الخزفية، والخوذ الواقية العسكرية المصنوعة من التيتانيوم، والخوذ ذات المواد المركبة التي يدخل في تصنيعها البولي إيثيلين المتين والخفيف الوزن.

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وسيعقد المعرض المذكور في الفترة ما بين 15 و17 مارس الجاري، في مركز Expoforum للمؤتمرات والمعارض في مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: سلاح روسيا