اكتشاف آلية وقائية جديدة للقاح Sputnik V الروسي

اكتشف علماء من روسيا والسويد والنمسا آلية إضافية لحماية الجسم من عدوى الفيروس التاجي المستجد عند التلقيج بلقاح Sputnik V الروسي.





وتشير مجلة International Journal of Molecular Sciences، إلى أن العلماء حللوا بلازما دم 12 شخصا لم يصابوا بمرض "كوفيد-19 " ودم عشرة مرضى سبق أن أصيبوا به. وقد أخذ الباحثون عينات من دم كل من الأشخاص المشتركين في الدراسة قبل وبعد التطعيم بلقاح Sputnik V .

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ويذكر أنه بعد التطعيم بهذا اللقاح تشكلت استجابة مناعية IgG لمجال ربط المستقبلات (RBD) لفيروس SARS-CoV-2. وهذا دليل على أن الأجسام المضادة قادرة على منع ارتباط الفيروس بالمستقبلات التي على سطح الخلايا.

وحلل الباحثون قدرة الأجسام المضادة على ربط مختلف العناصر الهيكلية للبروتين S للفيروس. و أظهر الاختبار أنه بالإضافة إلى جزء RBD ، الذي هو الهدف الرئيسي للتحييد، فإن التطعيم بـ Sputnik V يزيد من مستوى الأجسام المضادة لجزء آخر من البروتين S ، يسمى "الببتيد 12" ، ويشارك جميع تغيرات الفيروس التاجي في اختراق الخلية مع بقاء بنيته دون تغيير ، بما في ذلك أحدث فروع متحور "أوميكرون" مثل BA.4 / 5 و BA.2.75 و BQ.1.

ووفقا للباحثين، هذا يعني أن لقاح Sputnik V يشكل آلية وقائية إضافية من عمل الأجسام المضادة ليس فقط على مستوى الاستجابة لـ RBD، بل و أيضا ضد الببتيد 12. يمكن استخدام الببتيد المكتشف في المستقبل كهدف لتطوير أجسام مضادة عامة تكون مضادة لمختلف متغيرات الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: فيستي . رو