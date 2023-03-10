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سلاح البحرية الياباني يحصل على سفينة صاروخية متطورة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الياباني يحصل على سفينة صاروخية متطورة
youtube/Military Coverage
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أعلنت وسائل إعلام يابانية أن سلاح البحرية الياباني تسلّم مؤخرا سفينة صاروخية جديدة من نوع Mogami.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries شهد احتفالية خصصت لتسليم الجيش الياباني سفينة Mikuma، وهي رابع سفينة تنتمي لأسرة سفن Mogami من الفئة المعدلة 30FFM .

وكانت وسائل إعلام يابانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن Mitsubishi Heavy Industries تعمل كمقاول عام لتنفيذ برنامج تصنيع فرقاطات 30FFM المطوّرة لصالح الجيش الياباني، وأن اليابان من المفترض أن تحصل على 22 سفينة من هذا النوع.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن 30FFM نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز يمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهّزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا

 

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