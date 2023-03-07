مدرعات Stryker الأمريكية تصل أوكرانيا غير مزودة بأجهزة سرية

هناك معلومات تفيد بأن مدرعات Stryker التي تورّدها الولايات المتحدة لوحدات نظام كييف تصل أوكرانيا منزوعة الأجهزة السرية.

والمقصود بالأمر بصورة خاصة هو بعض مكوّنات النظام الاوتوماتيكي لقيادة القوات في ميدان القتال.

من المعلوم أن المقاتلين الأوكرانيين غالبا ما يتركون في ميدان القتال مدرعات من بين تلك المتوفرة لديهم وهي في حالة تقنية جيدة. لذلك فإن الأمريكيين يخشون تسليمهم تكنولوجيات متقدمة.

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وقد أفادت وسائل الإعلام بأن دفعة أولى من مدرعات Stryker الثُمانية الدواليب تم تحميلها في ناقلات بحرية مطلع فبراير الجاري، ومن المقرر أن تصل أوكرانيا 90 مدرعة مدولبة تُخصص لنقل المشاة وتم تزويد بعضها بكاسحات الألغام.

واستغرقت عملية نقل تلك المدرعات من أمريكا إلى أوروبا شهرا واحدا، ثم نشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت تفريغ المدرعات في ألمانيا. ويتوقع أن تنقل إلى أحد ميادين التدريب خارج أوكرانيا حيث سيتم تدريب طواقمها.

يذكر أن إنتاج مدرعات Stryker بدأ منذ 20 عاما ويبلغ وزن المدرعة 19000 كلغ، طاقمها يضم قائد العربة وسائقها. ويمكن أن تنقل المدرعة 9 أفراد. وتم تزويدها بمحرك ينتج 350 حصانا. وتسير العربة بسرعة 97 كلم/ساعة إلى مسافة 531 كلم.

وتتضمن أسلحتها الرشاشين M240 عيار 7.62 ملم وBrowning M2 عيار 12.7 ملم أو قاذفات القنابل الأوتوماتيكية من طراز Mark 19. وتستطيع دروعها الأمامية أن تتحمل الإصابة بذخائر المدافع الأوتوماتيكية عيار 30 ملم. أما الدروع الجانبية فيمكن أن تتصدى للرصاص من عيار 14.5 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا