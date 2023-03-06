روسيا تنقل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة مدرعات من جيل جديد

بدأ الجيش الروسي في نقل جيل جديد من المدرعات إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ومن بينها مدرعات "بومرنغ" boumerang المدولبة التي تنتمي إلى جيل جديد تماما، وتتفوق وفقا لمواصفاتها التقنية والتكتيكية على ناقلات الأفراد المدرعة كلها الموجودة في حوزة القوات المسلحة الروسية وغالبية نماذج المدرعات الخفيفة التي تُنتجها حاليا الصناعات العسكرية الأجنبية.

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تم تزويد مدرعة "بومرنغ" ببرج مدرع متحكم فيه عن بعد يضمن قدرة نارية عالية وإمكانية إصابة أهداف برية وجوية على حد سواء ليلا ونهارا.

وتتضمن أسلحة مدرعة "بومرنغ" مدفع 2 آ 42" الأتوماتيكي عيار 30 ملم والذي بلغت سرعة الرماية فيه 550 طلقة في الدقيقة وهو يستخدم الذخائر الشديدة الانفجار وذخائر الشظايا على حد سواء، فضلا عن الذخائر الخارقة الدروع، وتزوّد المدرعة كذلك برشاش "بي كا تي إم" عيار 7.62 ملم مع ألفي طلقة.

ويمكن أن تدمّر المدرعة الروسية دبابات العدو بواسطة صواريخ "كورنيت – دي" ذات الرؤوس المزدوجة والتي تُطلق إلى مسافة 10.000 متر. أما جهاز التصويب فيمكّن كلا من قائد المدرعة والموجه من إطلاقها. وهناك رادار بصري يسمح باكتشاف الأهداف المموّهة.

وقد بلغت قوة محرك المدرعة 750 حصانا وتسير "بومرنغ" بسرعة تصل إلى 100 كلم/ساعة على الطرق المعبدة حتى مسافة 800 كلم، وتحميها دروعها من الألغام والعبوات الناسفة، وتنقل المدرعة 11 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا