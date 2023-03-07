خبراء عسكريون يقيّمون النظير المحلي لـ HIMARS

أعلن الخبير والمحلل العسكري فيكتور ليتوفكين، أن منظومة راجمات "Tornado-S" الصاروخية الروسية قادرة على إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

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ويشير الخبير في تصريح لـ News.ru، إلى أن قدرات منظومة "Tornado-S" ليست أقل من قدرات نظيرتها "HIMARS" الأمريكية.

ويقول: "هذه المنظومة ستزيد من دون شك من القدرة القتالية لوحداتنا. ولكن يجب ألا ننسى أن HIMARS ومنظومتنا ليستا دواء سحريا. نحن بحاجة لتزويد قواتنا بمجموعة كاملة من الأسلحة، وتنسيق العمل وعندها ستظهر نتائج ملموسة".

ومن جانبه أعلن المحلل العسكري أليكسي سوكونكين، أن فعالية منظومة "Tornado-S" تعتمد على مستوى الاستطلاع وتحديد الأهداف.

ويقول: "تعتمد فعالية منظومة Tornado-S ، المعروفة أيضا باسم Smerch، على مدى توفر وسائل الاستطلاع وتحديد الهدف. لأن الصواريخ التي تطلقها أحدث المنظومات، من دون GLONASS-GPS ، ستتحول إلى قذائف غير موجهة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وستسقط دون أن تصيب أهدافها".

المصدر: لينتا. رو