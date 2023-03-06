علماء: الفرسان الأوائل في العالم هم من أهل حضارة سهوب بحر قزوين

يعتقد العلماء في جامعة هلسنكي أن الإنسان أتقن ركوب الخيل منذ 4.5-5 آلاف عام على الأقل.

وقد اكتشف علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون والأمريكيون أول دليل على أن ممثلي حضارة منطقة شمال البحر الأسود وبحر قزوين كانوا أوائل الفرسان في العالم إذ أتقنوا فن ركوب الخيول منذ 4.5-5 آلاف عام على الأقل، وذلك بعد أن قاموا بتدجين الخيول. أعلنت ذلك الجمعة 3 مارس الخدمة الصحفية لجامعة هلسنكي الفنلندية.

وقال فولكر هيد، الأستاذ بجامعة هلسنكي:" اكتشفنا أن فن ركوب الخيل ظهر بعد تدجين الخيول في سهول غرب القارة الأوراسية في الألفية الرابعة قبل الميلاد. ويؤكد على ذلك عدد كبير من اكتشافاتنا التي حققناها داخل تلال حضارة منطقة شمال بحر قزوين والبحر الأسود، وأوضح إن عمرها يتراوح بين 4.5 و 5 آلاف عام.

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ووفقا لتقييمات العلماء الحالية فإن البشرية قامت بتدجين أول حصان منذ حوالي 4.5-5.5 ألف عام. وفي الوقت نفسه، يفترض العديد من الباحثين أن البشر قاموا أولا بتربية الحصان من أجل الحصول على اللحوم والحليب، وبعد ذلك فقط بدأوا في استخدامه كخيل. ويعتقد المؤرخون أن أسلافه كانت خيول "التربان" أو خيول برزوالسكي (الرحالة الروسي المشهور في القرن الـ19)، لكن في عام 2018، اكتشف علماء الوراثة أن الخيول نشأت من خيول "بوتاي" البرية التي عاشت في شمال شرق كازاخستان المعاصرة.

ووجد البروفيسور هايد وزملاؤه أن أول راكبي الخيول كانوا من ممثلي ما يسمى بحضارة "اليمنايا" الذين قطنوا سهوب البحر الأسود وبحر قزوين منذ حوالي 7-5 آلاف عام. ويُعتبر هؤلاء القدماء الآن أسلافا لجميع الشعوب الهندوأوروبية التي تقطن حاليا أوروبا وآسيا، مما يلفت إلى هذه الحضارة القديمة اهتمام كبار العلماء.

وقد دفعت تلك الاعتبارات علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيين والأمريكيين إلى دراسة آثار 5 ممثلين لحضارة "اليمنايا" كان قد عُثر عليها مؤخرا في تلال الدفن في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا. وعاش هؤلاء على الأرض منذ حوالي 4.5-5 آلاف عام في عصر الانتشار الجماعي لقبائل هذا الشعب القديم عبر شرق أوروبا.وعندما بدأ العلماء في تحليل عظام الرجال المدفونين في هذه القبور، وجدوا أن شعب "اليمنايا" الذي درسوه قد عانى من مجموعة مماثلة من الإصابات على مدى عمره، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالفقرات العجزية ومفاصل الورك والعظام الأخرى التي غالبا ما توجد لدى قبائل البدو المعاصرين وراكبي الخيول المحترفين. وبالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء العديد من آثار عضات الخيول المحتملة على عظام الأوروبيين الشرقيين القدماء.

وقد أجبر هذا الاكتشاف العلماء على تحليل بنية عظام 150 ممثلا آخر لحضارة "اليمنايا"، عُثر عليها في مناطق مختلفة من أوروبا خلال العقود القليلة الماضية. وأظهر الفحص اللاحق لهذا الرفات أن ربعهم كانوا يتعرضون لنفس الإصابات التي تم تحديدها أثناء دراسة الهياكل العظمية لـ5 رجال من تلال الدفن في رومانيا وبلغاريا والمجر.

وحسب البروفيسور هيد وزملائه، فإن ذلك يدلّ على أن القدرة على ركوب الخيل كانت منتشرة بين ممثلي حضارة "اليمنايا" منذ 4500-5000 عام. وخلص الباحثون إلى أنه يمكن لهذا السبب افتراض أن البشرية تعلمت استخدام الخيول كحيوان للركوب والجر على إثر تدجينها.

المصدر: تاس