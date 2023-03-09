مصدر: روسيا تطور طائرة جديدة مضادة للغواصات

أعلن مصدر مطلع أن المهندسين والمصممين بدأوا العمل على وضع هيكل أساسي لطائرة جديدة مضادة للغواصات، لتحل محل الطائرة السوفيتية "إيل -38".

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ويقول المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "سوف تحتفظ الطائرة الجديدة بالمعايير الأساسية لهذه الفئة من الطائرات - أربعة محركات، ومن المقرر تزويدها بمحركات توربينية من طراز "ТV7-117".

ولم يكشف المتحدث أي شيء عن مؤشرات الطائرة الجديدة، واكتفى بالإشارة إلى أنها "ستكون نموذجية للطائرات التوربينية المروحية المضادة للغواصات".

ويضيف ستجهز الطائرة الجديدة بأحدث الأجهزة والمعدات بما فيها جهاز كمبيوتر ومنظمة بحث ورؤية متعددة الوظائف وكذلك عوامات السونار . كما ستزود بأنواع جديدة من الأسلحة مقارنة بالطائرة إيل-38.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات إيل-38 وإيل -38 المحدثة المضادة للغواصات أنتجت خلال أعوام 1967-1972 مزودة بعوامات السونار للبحث عن الغواصات المعادية وبأسلحة مضادة للغواصات ويمكنها تغطية دائرة نصف قطرها 2.5 ألف كيلومتر وسرعتها القصوى تصل إلى 650 كيلومتر في الساعة ويمكنها الارتفاع إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

المصدر: نوفوستي