هل تسقط الأهرامات بسبب الزلازل؟ (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن الزلزال لا تؤثر على الأهرامات.

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وأضاف في تصريحات تلفزيوينة : "يخشى الإنسان الزمن ويخشى الزمن الأهرامات"، موضحا أن طريقة البناء مختلفة في الأهرامات ولن تتأثر أبدا بالزلزال.

ولفت وزيري، إلى أن أبو الهول هو جزء من الحجر الجيري الخاص ببناء الأهرامات، مبينا أن أهميته الحفاظ على المنطقة الأثرية والاستفادة منها.

وأشار إلى أنه تم إعداد ممرات في المنطقة الأثرية بالأهرامات لخدمة السياح والمصريين، موضحا أنه تم نقل جزء من الأهالي في نزلة السمان للكشف عن الطريق الصاعد ومعبد الوادي للمك خوفو.

وأكد أنه لأول مرة تم ظهور الطريق الصاعد لمعبد الوادي للمك خوفو بطول كيلو متر، مشددا على أن هذا الاكتشاف في غاية الأهمية، وأنه تم نقل 56 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري.

المصدر: القاهرة 24