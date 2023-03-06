روسيا تكشف عن رادارات عالية الدقة يمكن تركيبها على السفن

أعلنت شركة Almaz-Antey أن راداراتها الحديثة المخصصة لرصد الأجسام الفضائية يمكن استعمالها في السفن العاملة في البحر.

وقال ممثل عن الشركة لوكالة "تاس" الروسية: "رادرارت سولا الجديدة التي طورتها شركتنا لرصد الأجسام الفضائية يمكن تركيبها على السفن أيضا، يمكننا تغيير أبعاد هذه الرادارات لتكون مناسبة للعمل على السفن دون أن تفقد خصائصها التقنية".

وأضاف "مدى رادار سولا يصل إلى 6000 كيلومتر في النطاق S، الهوائيات الموجودة في هذه الرادارات مطورة بتقنية الهوائيات المرحلية النشطة، وهذه الرادارات يمكنها رصد جسم مساحته متر مربع واحد على مسافة 6000 كلم، ويمكنها اكتشاف جسم قطره 10 سم فقط على مسافة تصل إلى 1500 كلم.

RT

إقرأ المزيد

وكانت شركة Almaz-Antey الروسية قد أظهرت رادار "سولا" الجديد في معرض "إيدكس-2023" الذي أقيم بأبو ظبي، وأشارت في وقت سابق إلى أن هوائيات هذا الرادارا مثبتة على أقراص متحركة ما يسمح بزيادة مساحة الرصد، كما يمكن التحكم بعمل هذه الرادارات عن بعد أيضا.

المصدر: سلاح روسيا