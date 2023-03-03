مصر.. توقعات بمفاجأة أسفل الممر السري داخل هرم خوفو

علق وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، على اكتشاف ممر سري داخل هرم الأكبر خوفو، قائلا: هرم خوفو فريد من نوعه في حاجات مش موجودة في باقي الأهرامات.

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وأضاف وزير الآثار الأسبق في تصريحات تلفزيونية، إن مصر بها 9 أهرامات تعود إلى عصر الأسرة الرابعة فقط من عهد خوفو وسنفرو، مضيفًا أن هرمي خوفو وسنفرو كشفا عن أسرار كثيرة للفراعنة، متوقعا أن تحت هذا الكشف حجرة الدفن الأصلية الخاصة بالملك خوفو، ويصل طول الممر السري داخل الهرم خوفو إلى 9 أمتار.

وأكد الدكتور زاهي حواس، أن مصر حصلت على دعاية اليوم بسبب اكتشاف هذا الممر بملايين الدولارات.

وأضاف أن حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو داخل الهرم الأكبر لم يتم اكتشافها، لكن من خلال تخصصي أتوقع أن أسفل الممر السري المكتشف داخل الهرم هو حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو، وفي المرحلة الثالثة من اكتشاف هذا الهرم سوف نكتشف حجرة دفن الملك خوفو.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن فريقا علميا بالجامعة من كلية الهندسة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، وعدد من المراكز البحثية الدولية الفرنسية والألمانية والكندية واليابانية، توصل إلى كشف علمي مصري عالمي بالأهرامات، حيث تم اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو.

وأوضح الخشت أن الكشف العالمي نتيجة عمل لمدة 7 سنوات متواصلة وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية