فيديو يظهر طريقة الاكتشاف المذهل في هرم خوفو الأكبر بمصر

حصلت RT على فيديو للاكتشاف الجديد، الذي أعلنت مصر عنه داخل هرم خوفو الأكبر ضمن أهرامات الجيزة.

إقرأ المزيد

وأعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت التوصل إلى كشف علمي مصري عالمي بالأهرامات، حيث تم اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو.

وأوضح الخشت أن الكشف العالمي نتيجة عمل لمدة 7 سنوات متواصلة وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الفريق انتهى من المشروع البحثي وتم قبوله للنشر العلمي الدولي في يناير 2023 في أكبر المجلات العلمية الدولية وهي Nature وNTD&E، مبينا أنه سيتم النشر بعد موافقة اللجنة العلمية الأثرية برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق.

وذكر أن الفريق البحثي رصد خلال دراسته ومشروعه البحثي كل التفاصيل المتعلقة بالكشف العالمي بمنتهى الدقة منذ بداية عمل الفريق مرورا بكل التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء الأجانب حتى الانتهاء والتأكد من الكشف، مبينا أن الفريق البحثي اكتشف الفراغ لأول مرة في عام 2016، ثم تم التأكيد منه في أعوام 2017 و2018 و2019 باستخدام 5 تقنيات غير مدمرة مختلفة لاستكشاف منطقة الجمالون في الوجهة الشمالية للهرم الأكبر، وهي تقنيات الأشعة تحت الحمراء، وورصد جزيئات الميون الكونية، والجيورادار، والقياسات الصوتية، والمحاكاة والتحليل المعماري الرقمي ثلاثي الأبعاد.

المصدر: RT