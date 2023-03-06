ابتكار دقائق نانوية لمكافحة السمنة

ابتكر علماء جامعة برشلونة الإسبانية دقائق نانوية لمكافحة السمنة. وتهدف هذه التكنولوجيا إلى تغيير عمليات التمثيل الغذائي في الجهاز العصبي المركزي.



وتشير مجلة Biomaterials Science إلى أن الجهاز العصبي المركزي، كما هو معروف، مسؤول عن التحكم بتوازن الطاقة في الجسم بمساعدة منطقة ما تحت المهاد. لأن تراكم الأحماض الدهنية (FAs) أو مستقلباتها في الخلايا العصبية لمنطقة ما تحت المهاد هو إشارة للشعور بالشبع، وبالتالي يمكن أن تخفض من تناول الطعام ونشاط الكبد.

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وأن إنزيم Carnitine palmitoyltransferase 1A (CPT1A) الموجود في الميتاكوندريا يسهل وصول الأحماض الدهنية المطلوبة لعملية الأكسدة اللاحقة. أي أن هذا الإنزيم بالذات هو الهدف الرئيسي في عملية التمثيل الغذائي للدهون في الدماغ، المسؤول عن توزيع الطاقة بالتساوي. و أن التعبير عن (CPT1A) غالبا ما يكون في الأنسجة المركزية والمحيطية (الكبد والنسيج الدهني). وعند الإفراط في التعبير تتحسن في الأنسجة الأخيرة مقاومة الأنسولين، ما يمنع زيادة الوزن. ويثبط في الوقت نفسه، الإنزيم في الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام والوزن.

ويستنتج الباحثون من هذه النتائج أن تثبيط إنزيم CPT1A في منطقة ما تحت المهاد، وليس في الأنسجة المحيطية، يمكن أن يكون علاجا واعدا لأمراض التمثيل الغذائي التي تسببها الاختلالات في توازن الطاقة ، كما يحدث في حالة السمنة.

المصدر: لينتا. رو