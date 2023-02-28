الرجال الذين يتطلب عملهم رفع أشياء ثقيلة تزداد عندهم الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون

اكتشف علماء كلية الطب بجامعة هارفارد واطباء مستشفى بريغهام للنساء أن المهنة يمكن أن تؤثر في عدد الحيوانات المنوية ومستوى هرمون التستوستيرون.



وتشير مجلة Human Reproduction، إلى أن نتائج الدراسة الجديدة أظهرت ان الرجال الذي يتطلب عملهم رفع أشياء ثقيلة لديهم تركيز الحيوانات المنوية أعلى مما عند الآخرين بنسبة 46 بالمئة وعددها أعلى بنسبة 44 بالمئة. كما أن مستوى هرمون التستوستيرون الذكري وهرمون الاستروجين الأنثوي لديهم أعلى مما عند الذين يمارسون أعمالا تتطلب مجهودا بدنيا بسيطا.

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وتقول الباحثة ليديا مينيس ألارغون: " نحن نعلم أن التمارين الرياضية لها فوائد صحية عديدة بما فيها تلك المتعلقة بالصحة الانجابية. وأن العديد من المهن يمكن أن تسهم في هذه الفوائد".

وتشير نتائج الدراسة الجديدة بوضوح إلى أن النشاط البدني اثناء العمل يمكن ان تكون له علاقة في تحسين الصحة الإنجابية للرجال.

وأسباب العقم عديدة ومختلفة، منها الأمراض المزمنة - أمراض القلب والأوعية الدموية وامراض المناعة الذاتية. بيد أن حوالي 40 بالمئة من حالات العقم سببها ضعف الحيوانات المنوية وقلة عددها وبطء حركتها.

وبالطبع لن تساعد هذه النتائج الرجال على مكافحة العقم، ولكنها مهمة لفهم الآلية الطبيعية المؤدية إلى العقم. كما انها تسمح بمعرفة لماذا يرتفع لدى الرجال الذين يتطلب عملهم نشاطا بدنيا مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري، وكذلك مستوى هرمون الاستروجين الأنثوي أيضا.

ووفقا للباحثة، يبدو أن هرمون التستوستيرون الزائد يتحول إلى هرمون الاستروجين من أجل الحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم.

المصدر: فيستي. رو