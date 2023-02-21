الروس يطورون طريقة لعلاج مرض خطير يقضي سنويا على حياة مليون شخص في العالم

تمكن العلماء الروس من تحسين طريقة علاج التهاب الكبد В باستخدام تكنولوجيا "المقص الجزيئي".

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ويشير مصدر في مؤسسة العلوم الروسية في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن تكنولوجيا "المقص الجزيئي" تسمح بالتخلص تماما من الفيروس في خلايا الكبد المصابة. وهذه الطريقة قد تصبح أساسا لابتكار أدوية جديدة لعلاج هذا المرض الخطير.

ووفقا للعلماء، لا تقضي على الفيروس الطرق المستخدمة حاليا في علاج التهاب الكبد В الذي يقضي سنويا على حياة مليون شخص في العالم، بل تمنع فقط تكاثره. أي أنها غير فعالة لأن الحمض النووي الدائري للفيروس يبقى في نوى خلايا الكبد لعدم تمكن الأدوية التقليدية من "اكتشافه".

ويشير الباحثون إلى إن الطريقة الوحيدة القادرة على ذلك هي قطعه باستخدام "المقص الجزيئي" المعروف بنظام CRISPR/Cas9، الذي يتعرف بدقة على بعض التسلسلات الجينية التي "يستهدفها" الأطباء، ويقطعونها، لمنع نشاط الحمض النووي للفيروس. لذلك عند توجيه CRISPR/Cas9 حصريا إلى الخلايا التي فيها الحمض النووي للفيروس، سيكون آمنا تماما للإنسان.

وقد أظهرت الاختبارات، أنه بعد توجيه CRISPR/Cas9 إلى خلايا الكبد المصابة يختفي الحمض النووي للفيروس، ولكنه بعد بعض الوقت يظهر ثانية.

واتضح للباحثين أن الفيروس يترك في الخلايا نوعين من الحمض النووي: الأول حمض نووي دائري مغلق، الذي يقطعه "المقص الجزيئي". والثاني الحمض النووي الدائري الفائق، الذي يعمل بمثابة مقدمة للنوع الأول وله ترتيب مكاني مختلف قليلاً. و ليس لنظام CRISPR /Cas9 أي تأثير عليه، لذلك، بعد "انتظار" انتهاء تأثير الدواء، يتحول الجزيء إلى DNA مغلق كامل، يتم على أساسه تجميع جزيئات فيروسية جديدة.

وقد تمكن فريق من العلماء الروس من ابتكار نظام CRISPR/Cas9 "يستهدف" الحمض النووي الدائري المغلق للفيروس واختبروه في ظروف اصطناعية (مزرعة خلايا كبد الإنسان)، وأظهرت النتائج أن "المقص الجزيئي" قضى على أكثر من 98 بالمئة من جزيئات الحمض النووي، وبعد يوم كامل تحلل CRISPR/Cas9 أيضا. وهذا يعني أن استخدامه في جسم الإنسان لن يلحق أي ضرر بأقسام الحمض النووي البشري غير المستهدفة.

ويقترح العلماء من أجل منع تحول الحمض النووي الدائري الفائق للفيروس إلى حمض نووي دائري مغلق، يجب استخدام مع CRISPR/Cas9 "مثبط" خاص يمنع تركيب الحمض النووي، وهو دواء يستخدم منذ سنوات في علاج التهاب الكبد المزمن В. وقد أكدت الاختبارات فعالية هذه الطريقة.

ويؤكد دميتري كوستيوشيف، مدير مختبر التقنيات الوراثية وابتكار الأدوية بجامعة سِتشينوف الطبية، على أن هذه الطريقة ستكون أساسية في ابتكار أدوية جديدة لعلاج هذا المرض المزمن.

المصدر: نوفوستي