من المستبعد أن تصل دبابة KF51 Panther الألمانية من الجيل الجديد أوكرانيا، كما يحلم نظام كييف.

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أما فترة 15 – 18 عاما التي تم تعيينها للإعلان عن جاهزية الدبابات لنقلها إلى أوكرانيا فتعد بعيدة تماما عن الواقع، إذ أن تلك المدرعة غير موجودة في واقع الأمر، أما المدرعة الموجودة فهي مجرد مجسم استعراضي متحرك لا يصلح إلا لعرضه في المعارض.

فمن الضروري أن تمر بضعة أعوام كي تتعافى الدبابة الألمانية الجديدة من "أمراض الطفولة": فعليها، على سبيل المثال، مدفع عيار 130 ملم من طراز L52 كُشف عنه لأول مرة في ربيع عام 2021. وتستخدم فيه آلية تعمير لـ20 طلقة ، لكن من غير المعروف كيف تتصرف تلك الآلية، شأنها شأن أجزاء أخرى من الدبابة، في ظروف القتال الحقيقي.

لذلك فإن كل الإعلانات التي تقدم بها الجانب الألماني ما هي إلا محاولة يائسة للفت انتباه المشترين المستقبليين إلى دبابته التي تنافس "دبابة المستقبل" الأخرى EMBT التي تساهم في تصنيعها شركتا Nexter و KMW والتي يعتبرها الخبراء أكثر مستقبلية.

يذكر أن نازيي كييف يحلمون دوما بالحصول على ما يسمى بـ"السلاح العجيب". وسبق لهم أن توقعوا أن تساعدهم صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات، ثم مسيّرات "بيرقدار" التركية، ثم راجمات الصواريخ M142 HIMARS البعيدة المدى. لكن كل مخططاتهم باءت بالفشل. وظهر الآن "معبود جديد"، هو دبابة Panther الخارقة التي تشبه تسميتها PzKpfw V نماذج تعود إلى عصر الحرب العالمية الثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا