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سحب من الرذاذ تحمي القوات الروسية من الأسلحة الفائقة الدقة

العلوم والتكنولوجيا

سحب من الرذاذ تحمي القوات الروسية من الأسلحة الفائقة الدقة
function.mil.ru
صورة أرشيفية
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صمّم المهندسون العسكريون الروس معدات خاصة من شأنها حماية القوات الصديقة من ضربات السلاح الفائق الدقة باستخدام سحب غير شفافة من الرذاذ الدخاني.

وهناك منظومة متحكم فيها عن بعد للمقاومة الرذاذية (كدود).

وتوضع المنظومة على منصة رباعية الدفع وثلاثية المحاور من طراز" كاماز - 65224 ". وتستخدم في تصميمها قاذفات الرذاذ الذي بمقدوره إطلاق 350 عبوة دخانية. وبفضل وجود حاسوب إلكتروني خاص تحمّل فيه خرائط المنطقة والملاحة الفضائية يمكن تحقيق الحماية الأوتوماتيكية لمناطق معينة حيث تنشر الوحدات الصديقة ومواقعها وأهم منشآتها.

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ويتم نشر العبوات الدخانية ليبعد بعضها عن البعض مسافة 3 أمتار، وتتم إعادة شحن العبوات بعد كل 3 ساعات.

ويمكن أن تعمل العربة في ظروف درجة حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر. وتبلغ سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 90 كلم/ساعة، ووزنها الكامل مع المعدات 17500 كلغ، والطاقم 3 أفراد.

ويمكن أن تستخدم لهذا الغرض كذلك مدرعة "تيغر" التي تموّه القوات الصديقة في مجال الموجات الكهرومغناطيسية  للترددات تحت الحمراء والتي يمكن التحكم فيها عن بعد، وتم تزويدها بأجهزة الاتصال وأجهزة الملاحة الفضائية. كما تم تزويدها ببرج مقاتل برشاشات. ويتم نشرها خلال 3 دقائق ويبلغ وزنها 7600 كلغ، وطاقمها فردان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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