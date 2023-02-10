روسيا تستخدم في العملية العسكرية الخاصة صاروخ "جو- رادار" ذا فعالية قصوى

أظهر صاروخ "جو – رادار" الجوي الروسي من تصنيع شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية فعالية قصوى في العملية العسكرية الخاصة.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية. وأعاد إلى الأذهان أن الصاروخ حصل على رأس قتالية حديثة متعددة المهام بمقدورها التعامل مع كل أنواع الأهداف.

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ومع ذلك، فإن نموذجا سابقا لهذا الصاروخ كانت لديه 3 رؤوس قتالية مختلفة استخدم كل رأس منها وفقا لنوعية الهدف المراد تدميره.

وبينما لم يذكر المصدر اسم الصاروخ الذي يدور الحديث حوله، تعتقد وكالة "تاس" أن المقصود بالأمر هو صاروخ "جو – رادار" الجوي الفائق السرعة من طراز "خا – 31 بي دي" والذي يُخصص لتدمير الرادارات وكذلك منصات إطلاق الصواريخ المضادة للجو.

وحسب شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" فإن المدى الأقصى لإطلاق صاروخ "خا – 31 بي دي" يبلغ 250 كلم. ويمكن أن تطلقه طائرة من ارتفاع 15 كلم.

يذكر أن مدير عام شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" بوريس أبنوسوف، كان قد وصف صاروخ "خا – 31 بي دي" بأنه مفخرة الشركة وكل العاملين فيها. وحسب المدير العام فإن الصاروخ يحلّق بسرعة 1000 متر في الثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا