فرقاطتان جديدتان تبدآن الخدمة في البحرية الروسية

ستدخل فرقاطة "الأميرال غولوفكو" من مشروع 22350 وفرقاطة "ميركوري" الصغيرة العام الجاري تشكيلة سلاح البحرية الروسي.

وستخدم فرقاطة "الأميرال غولوفكو" في الأسطول الشمالي. أما فرقاطة "ميركوري" الصغيرة فستخدم في أسطول البحر الأسود.

أفادت بذلك إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية نقلا عن قائد سلاح البحرية الروسي اللواء البحري نيقولاي يفمينوف الذي قال إن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" تخضع في الوقت الراهن لاختبارات في بحر البلطيق حيث تم التأكد من جاهزية أسلحة المدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الخاصة بقيادتها، وكذلك جاهزية الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية وأجهزة الاتصال.

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ويشهد بحر البلطيق كذلك المرحلة الختامية من اختبارات فرقاطة "ميركوري" الصغيرة.

يذكر أن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" هي السفينة الثالثة في مشروع 22350 وقد تم بناؤها في مصنع سيفيرنايا فيرف" severnaya verf للسفن في بطرسبورغ، أما الفرقاطتان الأولى والثانية ضمن نطاق هذا المشروع "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية و"الأميرال كاساتونوف"، فتخدمان في الأسطول الشمالي وتحملان على متنهما أحدث الأسلحة البحرية.

يذكر أن فرقاطة "ميركوري" الصغيرة هي سفينة بحرية تحمل أسلحة موجّهة، وهي الفرقاطة الخامسة من مشروع 20380 وتم بناؤها في بطرسبورغ أيضا، وإنها تخصص لأداء دوريات في المنطقة القريبة ومكافحة السفن والغواصات والطائرات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا