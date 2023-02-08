وسائل إعلام: جامعة كيوتو بدأت ببيع الخلايا الجذعية المشتقة من دم اليابانيين وحددت سعرها

أعلنت قناة NHK التلفزيونية أن جامعة كيوتو اليابانية بدأت بيع الخلايا الجذعية التي يمكن استخدامها في إنماء أنسجة مختلفة.





وتشير القناة، إلى أن الخلايا الجذعية التي تعرضها الجامعة للبيع هي خلايا جذعية مستحثة (خلايا iPS Induced pluripotent stem cells) من دم مواطنين يابانيين، يمكن استخدامها في تنمية أنسجة أعضاء الجسم المختلفة وفي ابتكار أدوية جديدة.

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ووفقا للقناة، تباع المجموعة الواحدة من الخلايا الجذعية بسعر 50 ألف ين ياباني (حوالي 380 دولار)، وتحتوي على ما يقرب من 200 الف خلية جذعية. وإن عملية تحضير الخلايا وإرسالها إلى الزبون تستغرق أسبوعا واحدا على الأقل.

ويقول ممثل الجامعة: "نأمل أن تساعد مبادرتنا على إجراء دراسات مختلفة، تستخدم نتائجها في علاج المرضى".

ويمكن ان تصبح خلايا iPS بعد معالجتها كيميائيا خلايا من نوع آخر، ما يسمح نظريا بإنماء أنسجة أعضاء الجسم المختلفة.

ولكن وفقا لبعض الخبراء، زرع أنسجة غريبة محفوف بتطور الأورام الخبيثة.

المصدر: تاس