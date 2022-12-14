اليابان تختبر علاجاً مناعياً للسرطان بواسطة الخلايا الجذعية

تم في اليابان اختبار علاج مناعي للسرطان باستخدام الخلايا الجذعية. والمقصود بالأمر هو استخراج الخلايا المناعية من الجسم، وبرمجتها لمكافحة السرطان، ثم إعادتها مرة أخرى.

وقد أجرى العلماء من جامعة "كيوتو" اليابانية تجربة ناجحة على العلاج المناعي للسرطان باستخدام الخلايا الجذعية المتعددة القدرات. جاء ذلك الثلاثاء 13 ديسمبر على موقع الجامعة.

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وأنشأ العلماء أثناء دراستهم من الخلايا الجذعية المتعددة القدرات خلايا جذعية تمتلك قدرة معزّزة على مهاجمة الأنسجة المصابة بالسرطان، ثم تم حقنها في فئران مصابة بالسرطان. ونتيجة لذلك، تم التأكيد على تغيرات إيجابية تحدث في جسم القوارض، بما في ذلك تغيرات متعلقة بإيقاف نمو الورم.

وقد استخدم في الدراسة نوع واحد من العلاج المناعي، يسمى CAR-T، لعلاج مرضى سرطان الدم.

وCAR-T عبارة عن استخراج للخلايا المناعية من الجسم، وبرمجتها لمكافحة السرطان، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الجسم، وكان غير ممكن حتى الآن تحقيق ذلك إلا باستخدام خلايا المريض نفسه، لكن تجارب العلماء اليابانيين تشير إلى أن الخلايا المتعددة القدرات تصلح أيضا لتحقيق هذه الطريقة، الأمر الذي سيقلل إلى حد بعيد من تكلفة العلاج.

وبعد أن فاز العالم الياباني، شينيا ياماناكا، بجائزة نوبل في علم الفيزيولوجيا والطب في عام 2012 لقاء بحوثه العلمية في مجال الخلايا الجذعية، ازداد أضعافا الاهتمام بهذا الموضوع من قبل المجتمع والحكومة. وأعلن أن الطب التجديدي هو أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير العلوم.

المصدر: تاس