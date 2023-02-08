شركة "لوبايف" الروسية تزيد بمقدار 4 أضعاف من إنتاج بنادق القنص

تخطط شركة Lobaev Arms الروسية الخاصة لمضاعفة إنتاج بنادق القنص في فبراير، ثم ستزيد من حجم الإنتاج ضعفا مرة أخرى بحلول أبريل المقبل.

أفاد بذلك رئيس الشركة، فلاديسلاف لوبايف، في حديث أدلى به يوم 6 فبراير لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، وقال: لدينا توسيع جدي للإنتاج حيث سنزيد في فبراير الجاري من حجم إنتاج البنادق بمقدار الضعف، ثم سنضاعف الإنتاج مرة أخرى بحلول أبريل المقبل.

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يذكر أن شركة "لوبايف" تتخصص في تصميم وإنتاج الأسلحة الخفيفة الفائقة الدقة والبعيدة المدى. وبدأت الشركة أولا في إنتاج السلاح الرياضي، ثم انتقلت إلى إنتاج بنادق القنص بعيار كبير، بما في ذلك بعيار الناتو.

وكان لوبايف قد أعلن في ديسمبر الماضي أن شركته صمّمت طلقات خاصة بها من معيار Cheytac.

وتستخدم المنتجات من تصنيع شركة "لوبايف" في العملية العسكرية الخاصة، وهناك بنادق القنص "سومراك"، "ستشوتشيك"، "ستالينغراد" وغيرها تقوم بتصفية القناصين الأوكرانيين المسلحين ببنادق الناتو.

وستكون بنادق القنص من صناعة شركة "لوبايف" ضرورية جدا في العملية العسكرية الخاصة، لأنها تسمح بالقضاء على القيادات، أي أنها تجعل القوات المعادية من دون "رأس".

وتستطيع بندقية القنص "ستالينغراد" على سبيل المثال تعطيل المركبات المدرعة إذا تمكن القناص من اختيار المكان الصحيح لإطلاق النار، حيث تكفي طلقة واحدة لتعطيل الدبابة والعربة المدرعة، كما أن هذا النوع من الأسلحة مخصص أيضا لاختراق السترات المدرعة الواقية لجسم الجندي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا