"روستيخ" الروسية تطور بندقية قنص جديدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن الخبراء فيها يعملون على تطوير بندقية قنص جديدة عالية الكفاءة.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي لقسم التسليح في المؤسسة، بيكخان أوزدويف: "تعمل مجموعة التقنيات الدقيقة التابعة لمؤسستنا حاليا على تطوير بندقية قنص جديدة من عيار 12,7х108 ملم، السلاح الجديد يمكن تكييفه مع الاحتياجات المختلفة لمستخدمه بفضل العناصر العديدة التي يمكن تعديلها فيه".

وأضاف "تعمل روستيخ باستمرار على تطوير الأسلحة الفردية الموجودة، وصنع نماذج جديدة من الأسلحة، أحد المجالات الواعدة التي تعمل عليها مؤسستنا حاليا هو تطوير بنادق قنص من عيار كبير، هذه البنادق تمكّن من التعامل مع العدو على مسافات كبيرة، الأمر الذي يقلل من خطر تعرض مستخدمها للنيران المعادية".

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وأشار أوزدويف إلى "أن الخبراء في روستيخ سيعملون على تطبيق حلول تصميمية جديدة أثناء تصميم البندقية المذكورة، وسيستعملون في صناعتها مواد حديثة، الأمر الذي سيزيد من الخصائص التكتيكية والتقنية للبندقية، وسيساعد على تزويدها بأكبر قدر من الملحقات الخارجية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في "روستيخ" حاليا يدرسون الخيارات الأفضل لاعتماد المعايير والتقنيات المطلوبة للبندقية الجديدة.

المصدر: سلاح روسيا