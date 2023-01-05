روسيا تنشر منظومات جديدة مضادة للدرونات لحماية المنشآت الصناعية والعسكرية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها بدأت بنشر منظومات " Serp-VS" المضادة للدرونات في بعض منشآت إنتاج الوقود والطاقة في البلاد.

وحول الموضوع قال رئيس شركة Roselectronics التابعة لـ "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "بدأنا بنشر الدفعات الأولى من منظومات Serp-VS في بعض منشآت الطاقة في روسيا، هذه المنظومات صممت للتعامل مع الطائرات المسيرة الصغيرة، ويمكنها أن تعمل بشكل مستقل لحماية المنشآت الثابتة أو البنى التحتية أو الآليات المتحركة".

وأضاف "Serp-VS يمكنها رصد الدرونات الصغيرة، وقطع اتصالها مع المشغّل، وتعطيل منظومات الملاحة في تلك الطائرات، وإرباكها وشل حركتها، كما يمكنها تحديد مصادر إشارات أنظمة التوجيه التي تعمل مع منظومات GPS و GLONASS و Beidou (في نطاقات L1 و L2 و L5)، كما يمكنها السيطرة على الدرونات التي يتم التحكم بها عبر شبكات Wi-Fi.. نحن نرى المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار في كل من المجالين العسكري والمدني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة من بين البنى التحتية المهمة للغاية في بلدنا، لذا يمككنا تأمين سلامة هذه المرافق عبر حمايتها من الدرونات المختلفة".

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وأشار يفتوشينكو إلى أن المنظومات الجديدة يمكنها رصد الدرونات الصغيرة على مسافة 3 كلم، وفي مجال 10 إلى 80 درجة عموديا، و360 درجة أفقيا، والتعامل مع تلك الاهداف بشكل سريع".

المصدر: سلاح روسيا