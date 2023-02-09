روسيا تبني كاسحات جليد نووية جديدة

أعلنت شركة Atomflot أنها وقعت عقودا لبناء كاسحتي جليد نوويتين جديدتين في إطار المشروع الحكومي الروسي "22220".

وجاء في بيان صادر عن الشركة المتحدة الروسية لبناء السفن: "وقع مصنع البلطيق التابع لـ Atomflot عقدا لبناء كاسحتي جليد نوويتين جديدتين من نوع Arktika في إطار المشروع الحكومي الروسي 22220".

وحول الموضوع قال مدير المصنع المذكور، أليكسي كاديلوف: "توقيع العقد الجديد لتطوير السفن في إطار المشروع 22220 سيوفر للمصنع إمكانية العمل بكفاءة عالية حتى عام 2030".

ووفقا لشروط العقد المذكور فإن السفينة التسلسلية الخامسة من سفن المشروع "22220" من المفترض أن يتم تشغيلها في ديسمبر 2028، وسيباشر العمل على تصنيعها في الربع الثالث من العام الجاري، أما السفينة السادسة التي ستطور في إطار هذا المشروع فستشغّل في ديسمبر 2030.

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تطور روسيا السفن في إطار المشروع "22220" لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن، وجهّزت هذه السفن بمحطات طاقة نووية مستقلة باستطاعة 60 ميغاواطا عمر خدمتها الافتراضي 320 ألف ساعة.

المصدر: سلاح روسيا