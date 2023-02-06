شبكة غذاء مخفية موجودة في الصحراء "تزدهر عند الموت"!

تجعل الظروف القاسية نمو النباتات أمرا صعبا، ما يعني أن كل ورقة من الأوراق هي ذات قيمة، حتى عندما تكون ميتة ومتحللة.

وقد أظهرت دراسة جديدة أجريت في Boolcoomatta Station Reserve في المناطق النائية جنوب أستراليا، أهمية بقايا النباتات في تغذية النظام البيئي الصحراوي - وكشفت عن تحالف بين النمل الأبيض وحيوان الدنغو.

ويقول مايك ليتنيك، عالم الأحياء في مجال الحفاظ على البيئة بجامعة نيو ساوث ويلز (UNSW): "ركز الكثير من الأبحاث في النظم البيئية القاحلة على شبكات الغذاء الأخضر التي تتبع "فترات الازدهار" التي أثارتها أحداث كهطول الأمطار الغزيرة. وتشهد فترات الازدهار هذه نموا مذهلا وازدهارا للنباتات الصحراوية وزيادة في تعداد العديد من الأنواع الحيوانية التي تتغذى على النمو، مثل الحيوانات العاشبة والقوارض".

لكن أوقات الجفاف مهمة، لأنها تهيمن على وجود الحياة في البيئات القاحلة.

وقارن الباحثون في هذه الدراسة النائية قطع الأراضي التي كانت تعيش فيها الحيوانات العاشبة الكبيرة مثل الكنغر والماعز بحرية، مقابل مرفقات مسيجة بمساحة هكتار واحد حيث تم إبعاد النباتات الشرهة عن قضمها.

ومن خلال القيام بذلك، تمكن عالم البيئة في جامعة نيو ساوث ويلز والمعد الرئيسي بابتيست ويجاس وزملاؤه من الكشف عن تأثير العواشب الكبيرة على شبكات الغذاء البني، تلك التي يكون فيها مصدر الغذاء الأساسي هو تحلل النباتات بدلا من النباتات الحية. ويتم إعادة تدوير أنسجة النبات المتعفنة إلى طاقة غذائية لبقية الشبكة عندما تستهلكها الحشرات، مثل النمل الأبيض والديدان، وهي مواد غذائية للفقاريات الصغيرة.

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وتوجد الشبكات البنية في معظم الموائل، لكن تأثيرها قد يكون أكثر وضوحا في المناطق ذات الموارد الأقل، مثل الأراضي الجافة والصحاري.

ويوضح ويجاس: "لقد وجدنا أن الكتلة الحيوية الأقل موتا بسبب الرعي الجائر للحيوانات العاشبة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في النمل الأبيض. وقلة النمل الأبيض، المحلل الرئيسي في هذه البيئات، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض في عدد السحالي والثدييات الصغيرة في النظم البيئية القاحلة، حيث يتغذى العديد من هذه الفقاريات الصغيرة على النمل الأبيض".

وتتناقض هذه النتائج مع الدراسات التي أجريت في مناطق أكثر خصوبة، حيث تضخ النباتات العشبية المتزايدة بالفعل شبكة الغذاء البني وتعزز دورة النيتروجين.

ومع ذلك، في الصحراء، نظرا لوجود قدر ضئيل من نمو النبات بالفعل، حيث تلتهم الحيوانات العاشبة الكثير من الغطاء النباتي، ما يعني أنه لا يوجد ما يكفي من بقايا الطعام لتصبح نباتات ميتة تتغذى على الحشرات.

ويتحول هذا إلى عدد أقل من السحالي والثدييات الهاربة الصغيرة مثل dunnarts وهي جرابيات صغيرة موطنها أستراليا وتتغذى على الحيوانات المفترسة، وإلى كمية أقل من الطعام للحيوانات الكبيرة مثل النسور والثعابين.

وثبت منذ فترة طويلة وجود حيوانات الكنغر بكثرة في جميع أنحاء أستراليا القاحلة. وقد نشأت هذه المشكلة، جزئيا على الأقل، لأن هناك عنصرا حاسما في كل من شبكات الغذاء الخضراء والبنية مفقودا في المعادلة: حيوان مفترس رئيسي.

قضى البشر على الدنغو من معظم الأراضي القاحلة لحماية الأغنام الراعية، حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك: إلى بناء سياج ضخم بطول 5600 كيلومتر (3490 ميل) عبر جنوب شرق أستراليا.

وكشفت الأبحاث حول السياج سابقا مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه نقص هذه الحيوانات المفترسة في القمة على مستويات الغطاء النباتي.

ودفعت إزالة الدنغو من المنظر الطبيعي للأراضي العشبية الأسترالية الأصلية إلى إفساح المجال للأراضي الشجرية الخشبية الزائدة بشكل كبير. وهذه توفر غطاء يمكن للقطط والثعالب الوحشية أن تنقض منه وتلتهم الجرابيات الأصلية المهددة بالانقراض دون رادع. وأدى الرعي الزائد إلى تغيير شكل الكثبان الرملية، ويمكن حتى رؤية الاختلاف في أنماط الغطاء النباتي من الفضاء.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد النتائج، حيث كانت أحجام قطع الأرض في الدراسة صغيرة ولم يربط الفريق بشكل مباشر وفرة النمل الأبيض بأعداد الفقاريات، تضيف النتائج الجديدة إلى الأبحاث المتزايدة التي تكشف عن مدى اعتماد الأنواع المختلفة داخل النظم البيئية بعضها البعض، حتى تلك التي تبدو غير متصلة بعضها ببعض، مثل الدنغو والنمل الأبيض.

نشر هذا البحث في Ecosystems.

المصدر: ساينس ألرت