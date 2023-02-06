دراسة هامة حول تاريخ استكشاف القارة القطبية الجنوبية!

نُسبت أول رؤية مؤكدة للبر الرئيسي للقارة القطبية الجنوبية إلى رحلة استكشافية روسية في عام 1820، بينما نُسب أول هبوط على البر الرئيسي إلى مستكشف أمريكي في عام 1821، كما يُقال.

لكن التحقيقات التي أجراها باحثون نيوزيلنديون تشير إلى أن السكان الأصليين لنيوزيلندا - Māori - لديهم تاريخ أطول بكثير مع القارة الواقعة في أقصى جنوب الأرض.

ونظر فريق البحث، بقيادة عالمة الأحياء في مجال الحفظ، بريسيلا ويي من Manaaki Whenua Landcare Research، في التاريخ الشفوي بالإضافة إلى "الأدب الرمادي" - بمعنى الأبحاث والتقارير والوثائق التقنية والمواد الأخرى التي نشرتها المنظمات خارج قنوات النشر الأكاديمية أو التجارية المشتركة.

وقالت ويي: "وجدنا أن الاتصال بأنتاركتيكا ومياهها يحدث منذ الرحلة التقليدية الأولى، وبعد ذلك من خلال المشاركة في الرحلات والاستكشاف التي تقودها أوروبا، والبحث العلمي المعاصر، وصيد الأسماك، وغير ذلك الكثير لعدة قرون".

وسلط الباحثون الضوء لأول مرة على رحلة جنوبية في أوائل القرن السابع قام بها هوي تي رانجورا وطاقمه. وكان هذا من شأنه أن يجعلهم على الأرجح أول البشر الذين رأوا مياه القطب الجنوبي، قبل أكثر من ألف عام من البعثة الروسية وحتى قبل فترة طويلة من هجرة المستوطنين البولينيزيين إلى نيوزيلندا.

إقرأ المزيد

وكتب الفريق في بحثهم: "في بعض الروايات، واصل هوي تي رانجورا وطاقمه جنوبا، طريقا طويلا جنوبا. وبذلك، كانوا على الأرجح أوائل البشر الذين وضعوا أعينهم على مياه أنتاركتيكا وربما القارة".

وقد لا يكون هذا الاكتشاف مفاجئا كثيرا لقراء Māori الذين يروون هذه القصص منذ أجيال، ولكن كما أوضح الباحثون، لا يزال أمام الأدب الأكاديمي طريق طويل ليقطعه للحاق بهذه الثروة المعرفية.

وكتب الفريق: "لا تزال روايات المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا وعلاقتها بالقارة القطبية الجنوبية موثقة بشكل سيئ ومعترف بها في الأدبيات البحثية. هذه الورقة تبدأ في سد هذه الفجوة".

لكن رحلة هوي بالتأكيد لم تكن المرة الأخيرة التي سافر فيها Māori وأسلافهم إلى القارة القطبية الجنوبية.

وتم تسمية Te Atu - رجل من Ngāpuhi - بأول Māori وأول نيوزيلندي يشاهد ساحل القارة القطبية الجنوبية في عام 1840 كجزء من رحلة استكشاف الولايات المتحدة.

وكانت Māori أيضا جزءا من "العصر البطولي لاستكشاف القطب الجنوبي" في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث ساعدت المستكشفين الأوروبيين في الطب والبناء والخبرة العلمية والمزيد في الرحلات إلى القارة القطبية الجنوبية.

وكتب الباحثون: "استمرت مشاركة Māori في الرحلات الاستكشافية إلى القطب الجنوبي حتى يومنا هذا، ولكن نادرا ما يتم الاعتراف بها أو إبرازها".

وفي الآونة الأخيرة، شارك عدد من Māori أو يشاركون حاليا في برامج علوم القطب الجنوبي في نيوزيلندا، ويقومون بأبحاث حول كل شيء بدءا من تأثيرات تغير المناخ إلى البيئة السكانية للبطريق، ويأمل الفريق الذي يقف وراء هذه الورقة الأخيرة أن هذه الأرقام ستزداد.

نُشر البحث في مجلة الجمعية الملكية النيوزيلندية.

المصدر: ساينس ألرت