باحثون يابانيون يبتكرون جهازا للكشف المبكر عن سرطان الدماغ عن طريق تحليل البول

استخدم باحثون في جامعة ناغويا في اليابان جهازا جديدا للتعرف على بروتين غشائي رئيسي في البول يشير إلى ما إذا كان المريض يعاني من ورم في المخ.

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ويمكن استخدام هذا البروتين للكشف عن سرطان الدماغ، وتجنب الحاجة إلى الاختبارات المؤلمة، وزيادة احتمالية اكتشاف الأورام في وقت مبكر بما يكفي لإجراء الجراحة.

ويمكن أن يكون لهذا البحث أيضا آثار محتملة للكشف عن أنواع أخرى من السرطان، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة ACS Nano.

وعلى الرغم من أن الاكتشاف المبكر للعديد من أنواع السرطان قد ساهم في الزيادات الأخيرة في معدلات النجاة من السرطان، إلا أن معدل البقاء على قيد الحياة لأورام المخ ظل دون تغيير تقريبا لأكثر من 20 عاما. ويرجع هذا جزئيا إلى اكتشافها المتأخر.

وغالبا ما يكتشف الأطباء أورام المخ فقط بعد ظهور الأعراض العصبية، مثل فقدان الحركة أو الكلام، وفي ذلك الوقت يصل الورم إلى حجم كبير. ويجب أن يساعد اكتشاف الورم وهو لا يزال صغيرا، وبدء العلاج في أسرع وقت ممكن في إنقاذ الأرواح.

وإحدى العلامات المحتملة على إصابة الشخص بورم في المخ هي وجود حويصلات خارج الخلية (EVs) مرتبطة بالورم في بوله.

والحويصلات خارج الخلية هي حويصلات بحجم النانو تشارك في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك الاتصال من خلية إلى أخرى.

ونظرا لأن تلك الموجودة في مرضى سرطان الدماغ تحتوي على أنواع معينة من الحمض النووي الريبوزي وبروتينات الأغشية، فيمكن استخدامها للكشف عن وجود السرطان وتطوره.

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وعلى الرغم من أنها تفرز بعيدا عن الدماغ، إلا أن العديد من الحويصلات خارج الخلية من الخلايا السرطانية موجودة بشكل ثابت ويتم إفرازها في البول دون أن تتحلل.

ويشرح الأستاذ المساعد تاكاو ياسوي من كلية الدراسات العليا للهندسة بجامعة ناغويا أن اختبار البول له مزايا عديدة، قائلا: "يمكن إجراء الخزعة السائلة باستخدام العديد من سوائل الجسم، لكن تحاليل الدم غازية (تتطلب إدخال أجهزة للجسم). واختبارات البول هي طريقة فعالة وبسيطة وغير جراحية لأن البول يحتوي على العديد من الجزيئات الحيوية المفيدة التي يمكن تتبعها لتحديد المرض".

وقامت مجموعة بحثية بقيادة ياسوي والبروفيسور يوشينوبو بابا من كلية الدراسات العليا للهندسة بجامعة ناغويا، بالتعاون مع معهد جامعة ناغويا للابتكار من أجل مجتمع المستقبل وجامعة طوكيو، بتطوير منصة تحليل جديدة للحويصلات خارج الخلية لورم الدماغ باستخدام الأسلاك النانوية في أسفل صفيحة المعايرة الدقيقة ( لوحة مسطحة يوضع فيها أنابيب اختبار صغيرة.)

وباستخدام هذا الجهاز، حددوا نوعين محددين من بروتينات غشاء الحويصلات خارج الخلية، والمعروفة باسم CD31 / CD63، المأخوذة من عينات بول مرضى أورام المخ.

إن البحث عن هذه البروتينات المنذرة قد يمكّن الأطباء من تحديد مرضى الورم قبل ظهور الأعراض عليهم.

المصدر: phys.org