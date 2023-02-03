لغم قاتل للدبابات يدمّرها من أعلى برجها المدرع

استخدم الجيش الروسي في محافظة خيرسون لغما مضادا للدبابات يصيبها من أعلى برجها المدرع، وهو لغم ПТКМ-1Р.

وقد نشرت صورته الفوتوغرافية والفيديو الخاص به وكالة ANNA الروسية التي أعادت إلى الأذهان أن اللغم المذكور كشف عنه لأول مرة في يونيو عام 2021 في معرض أقامته شركة "روس أوبورون أكسبورت" للصادرات الروسية.

ومن مميزات هذا اللغم القفاز قدرته على مهاجمة الهدف من كمين وإصابة الدبابة من مسافة كبيرة بعد أن كان تأكد أفراد طاقمها من أن الطريق خالية من أية ألغام. وبمقدور حشوة اللغم اختراق دروع بسمك 70 ملم.

ويتكون اللغم الذي وزنه 20 كلغ من حاوية وحشوة متفجرة.

ويوضع اللغم يدويا في مسار تقدم الدبابات. وبمجرد أن تقترب الدبابة منه إلى مسافة 100 متر تُشغّل مستشعراته البصرية ومستشعرات الهزات الأرضية التي تحدد المسافة حتى الهدف. ويتم إطلاق الحشوة القتالية للغم من الحاوية عند اقتراب الدبابة منها إلى مسافة 50 مترا، وذلك بزاوية 60 درجة وبسرعة 30 متر في الثانية.

ويصعد اللغم إلى ارتفاع 30 مترا و يبدأ في البحث عن الدبابة بعد فتح أجنحته وتشغيل محركه النفاث، ثم يتم تشغيل المستشعرات الرادارية والعاملة بالموجات تحت الحمراء وتصيب الحشوة القتالية برج الدبابة المدرع من أعلاه. وفي حال غياب الدبابة يقوم اللغم بتفجير نفسه في الجو.

ومدى عمل اللغم 50 كلم، ووزنه 20 كلغ، وسرعة الدبابة 50 كلم/ساعة، ومدى اكتشاف الهدف 100 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا