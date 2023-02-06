شركة "روستيخ" الروسية في صدد إنشاء مجمع يتخصص في إنتاج محركات الطائرات

تبدأ شركة المحركات الموحدة الروسية العام الجاري في إنشاء مجمع صناعي سيتخصص في إنتاج محركات الطائرات والمروحيات.

وسيشغل المجمع مساحة تقدر بـ 77000 متر مربع، وسيجمع تحت سقف واحد بين شركتي " تشيرنيشوف" و"ساليوت" الروسيتين حيث سيعمل ما يزيد عن 13000 شخص.

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وسيتم في 4 من أقسام المجمع الصناعي إنتاج المكوّنات لمحركات الطائرات ТВ7-117СТ-01/02 و"بي دي – 14" و"بي دي – 8" ومحركات المروحيات ВК-650В و ВК-1600В وسيضاف إلى ذلك مركز التكنولوجيات الثلاثيات الأبعاد حيث ستنتج الأجزاء غير القابلة للإنتاج والمعالجة الكلاسيكيتين.

يذكر أن محرك " بي دي - 14 " الروسي الصنع يعتبر من أهم مكوّنات الطائرة " إم إس – 21" الروسية الواعدة المتوسطة المدى حيث سيحل محل المحرك الأجنبي الصنع. ويتم كذلك تزويد طائرة "سوبرجيت" المطوّرة. وقد انتهت شركة "روستيخ" العام الماضي من الاختبار الجوي للمحرك الجديد، فضلا عن جناح الطائرة المصنع من مواد مركبة روسية الصنع.

إذن فإن الغاية من إنشاء مجمع المحركات الجديد هي تطبيق النهج السياسي الذي أعلنته الحكومة الروسية والذي يرمي إلى استبدال المنتجات الأجنبية المستوردة من بلدان أخرى بمنتجات روسية الصنع في أهم قطاعات ومرافق الصناعة الروسية.

المصدر: تاس