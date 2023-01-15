روسيا في صدد توسيع إنتاج طائرات الركاب المدنية "إم إس - 21"

بدأت روسيا في إنشاء مرافق إنتاجية جديدة في مصنع إركوتسك للطائرات في شرق سيبيريا.

ويُعد هذا الأمر ضروريا لتوسيع عملية إنتاج طائرات الركاب "إم إس – 21" على دفعات. ويتوقع أن يبدأ عام 2025 إنتاج تلك الطائرات المدنية بالجملة.

وقد حضر موقع إنشاء المعامل الجديدة محافظ إركوتسك، إيغور كوبزيف، ومدير عام شركة الطائرات الروسية الموحّدة، يوري سليوسار، الذي قال إن المصنع يوسّع إنتاج الفرع الميكانيكي وفرع تجميع الطائرات وغيرها من المرافق الإنتاجية.

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وأعاد إلى الأذهان أن مصنع إركوتسك يُنتج كل عام 36 طائرة. وسيزداد هذا العدد إلى 72 طائرة مدنية بعد تطوير مرافق الإنتاج.

وأضاف مدير عام شركة الطائرات أن شركته في صدد الانتقال إلى قطع الغيار الروسية الصنع عند تجميع الطائرات، وذلك بعد أن توقفت الشركات الأجنبية عن تصدير مكوناتها.

يذكر أن محرك " بي دي - 14 " الروسي الصنع يعتبر من أهم مكوّنات الطائرة المذكورة. وقد انتهت الشركة العام الماضي من الاختبار الجوي للمحرك الجديد، فضلا عن جناح الطائرة المصنع من مواد مركبة روسية الصنع.

وقال المحافظ، إيغور كوبزيف، إن عملية توسيع الإنتاج الصناعي في المصنع تحظى بدعم مالي حكومي تام.

المصدر: فيستي إر كا. رو