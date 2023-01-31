اليابان.. علماء الآثار يعثرون في مقبرة قديمة على سيف طوله عدة أمتار

عثر علماء الآثار اليابانيون في مقبرة توميو ماروياما القديمة على سيف داكو الحديدي وطوله 2.3 م.



وتشير Heritage Daily إلى أن هذا السيف حصل على تسمية "داكو" بسبب شكله المتموج. وقد سبق أن عثر علماء الآثار على أكثر من 80 سيفا من هذا النوع ولكنها جميعها كانت أصغر من السيف الذي عثروا عليه مؤخرا في مقبرة توميو ماروياما، الذي احتفظ بكامل طوله، ويعود إلى القرن الرابع الميلادي (فترة كوفون 300-710 عام ميلادي).

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ويعتقد العلماء، أن هذا السيف لم يستخدم في القتال، بل كان يستخدم في المناسبات الاحتفالية. وربما تم تكبير نصله خصيصا لزيادة قوته. ويشير موقع Arkeonews إلى أن "المرايا والدروع كانت تعتبر أدوات لحماية الموتى من الأرواح الشريرة".

وقد عثر العلماء أيضا على مرآة برونزية شبيهة بالدرع طولها 64 سم وعرضها 31 سنتمترا ووزنها 5.7 كلغ، مع أن علماء الآثار عادة يعثرون على مرايا دائرية الشكل في المقابر اليابانية القديمة.

ولم يحدد العلماء من المدفون في القبر، وسوف يحاولون تحديده بعد فتح التابوت، خاصة وأنهم لم يعثروا على آثار تشير إلى سرقة محتويات القبر، لذلك يأملون معرفة الكثير عنه.

المصدر: نوفوستي