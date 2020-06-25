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اليابان...العثور على أصغر بيضة ديناصور

العلوم والتكنولوجيا

اليابان...العثور على أصغر بيضة ديناصور
University of Tsukuba and Museum of Nature and Human Activities
بيوض الديناصور المتحجرة
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أعلنت جامعة تسوكوبا اليابانية عن أن العلماء فيما يبدو قد عثروا في اليابان على أصغر بيضة ديناصور متحجرة في العالم.


وأشار بيان الجامعة، إلى أن الباحثين عثروا على هذه البيضة المتحجرة في ترسبات العصر الطباشيري في ضواحي مدينة تامبا غرب اليابان. ويبلغ عمر البيضة 110 مليون سنة وطولها 4.5 سم وعرضها 2 سنتمتر، بحسب البيان.

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ويشارك في أعمال الحفر في هذه المنطقة علماء الآثار من جامعة تسوكوبا ومتحف الطبيعة والإنسان وجامعة كالغاري الكندية. ويعتقد الباحثون أن هذه البيضة الفريدة تعود لديناصور قزم مفترس من نوع Europosaurus، الذي كان يسير على قدمين.

ويشير العلماء، إلى أن كثافة الأحافير و قشور البيض، تدل على أنهم عثروا في هذه المنطقة على موطن الديناصورات القزمة. وقد أطلق العلماء اسم  Himeoolithus murakamii على هذه البيضة، حيث يعني المقطع الأول "بيضة متحجرة صغيرة"، والثاني يعود إلى اسم العالم الياباني شيجيرو موراكامي، الذي اكتشفها.

ويذكر أنه منذ بداية أعمال الحفر في هذه المنطقة عام 2019، عثر العلماء على أربع بيضات متحجرة و1300 قطعة من قشور البيض والعظام.

المصدر: نوفوستي

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