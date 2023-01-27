علماء: الميكروبيوم البشري قد يكون معديا!

يمكن أن يؤثر مجتمع الأشخاص الذين يعيشون من حولك على مجتمع الميكروبات التي تعيش بداخلك.

ووجدت المراجعة الأكبر والأكثر تنوعا حتى الآن دليلا على أن من تعيش معه ومن نشأت على يده يمكن أن يكون له تأثير أكبر على الميكروبيوم لديك من بعض عوامل نمط الحياة أو العمر أو حتى الجينات.

ولا يوضح البحث الذي قاده عالم الأحياء المجهرية نيكولا سيغاتا من جامعة ترينتو في إيطاليا، كيف تقفز الميكروبات مباشرة من فرد إلى آخر، وبدلا من ذلك يوضح مقدار بكتيريا الأمعاء والفم التي يتم مشاركتها مع من حولنا.

واستنتج الباحثون أن التفاعلات الاجتماعية يمكن أن تساعد في تشكيل مجتمع الميكروبات للفرد، وهذا بدوره يمكن أن "يكون له دور في الأمراض المرتبطة بالميكروبيوم".

وتستند النتائج إلى أكثر من 9000 عينة من البراز واللعاب تم جمعها من المشاركين الذين تربطهم صلات معروفة ببعضهم البعض. وتم أخذ عينات من هذه المجتمعات عن قصد من 20 دولة متنوعة حول العالم، وليس فقط تلك الموجودة في الدول الغربية أو النامية.

إقرأ المزيد

وتشير النتائج بقوة إلى أن تريليونات الخلايا التكافلية في أجسامنا يمكن أن تنتشر بشكل فعال بين المضيفين البشريين، حتى من اللقاءات القصيرة في الأماكن العامة.

وتم العثور على سلالات البكتيريا المشتركة بين المشاركين في الدراسة لتكون "واسعة". وفي الواقع، حدد الباحثون أكثر من 10 ملايين حالة من السلالات البكتيرية المشتركة بين الأمهات والرضع، أو أفراد من نفس المنزل، أو أشخاص في المجتمعات.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأم تساعد في تنشيط ميكروبيوم طفلها في الأشهر القليلة الأولى من حياته من خلال مشاركة بعض البكتيريا الخاصة بها معهم، عادة عن طريق الولادة المهبلية أو الرضاعة الطبيعية أو اللمس.

ومن المعروف أيضا أن ميكروبيوم الشخص يمكن أن يتقلب طوال حياته بناء على ما يأكله أو مقدار التمارين التي يمارسها أو البيئة التي يعيش فيها.

بالمقارنة، لم يتم دراسة انتقال العدوى من إنسان إلى آخر على نطاق واسع.

كما هو متوقع، كان انتقال العدوى من الأم إلى الرضيع أهم طرق التعرض. وفي 711 حالة، تم تقاسم حوالي 50% من نفس السلالات البكتيرية بين الأم والطفل في السنة الأولى من العمر، وجاءت 16% من هذه السلالات من الأم على وجه التحديد.

علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن اكتشاف هذا المجتمع المصنف من الكائنات الحية الدقيقة في وقت متأخر من مرحلة البلوغ، وإن كان بنسب مئوية أقل. في سن الثلاثين، على سبيل المثال، احتفظ الشخص العادي في الدراسة بحوالي 14% من السلالات البكتيرية الأصلية لأمهاتهم. حتى في سن 85 عاما، كانت أكثر سلالات الأم قابلية للانتقال لا تزال موجودة في نسلها.

ومع تقدم الشخص في العمر، يتم موازنة التأثير الجرثومي للأم من خلال العلاقات الأخرى. ويبدو أن الشخص الذي يعيش معه ويتفاعل معه على أساس يومي له تأثير كبير بشكل متزايد على الميكروبيوم الخاص به.

وبعد سن الرابعة، على سبيل المثال، وجد الباحثون أن الطفل يتقاسم نسبا متساوية من السلالات البكتيرية من الأم والأب. علاوة على ذلك، فكلما طالت مدة بقاء التوائم المتماثلة منفصلة عن بعضها البعض، قل عدد السلالات الميكروبية التي تشاركها في أمعائها.

وبشكل عام، حوالي 12 إلى 32% من السلالات البكتيرية الموجودة في الأمعاء والفم يتم مشاركتها مع سلالات أخرى. ولم تكن عوامل نمط الحياة المماثلة كافية لشرح النتائج.

وعندما تحول الباحثون إلى مجتمعات أكبر، لاحظوا علاقة مماثلة، لكنها أصغر.

ويبدو أن أقل من نسبة مئوية من السلالات البكتيرية تقفز بين الأسر في نفس المجتمع الريفي، ما يجعلها نوعا نادرا نسبيا من انتقال العدوى. ومع ذلك، كانت قابلية انتقال الأنواع البكتيرية مع المجتمعات الريفية متسقة للغاية عبر مجموعات البيانات.

وفي حوالي 67% من المجتمعات التي خضعت للدراسة، شارك الأفراد في نفس القرية ولكن من أسر مختلفة في سلالات بكتيرية أكثر مما فعلوا مع أسر في قرى أخرى.

وتشير النتائج إلى أنه حتى التفاعلات السطحية يمكن أن تؤثر على ميكروبيوم الشخص، للأفضل أو للأسوأ. في حين أن بعض الميكروبات قد تأتي بفوائد صحية، فإن البعض الآخر قد يضعف الميكروبيوم، ما يجعل الأفراد عرضة للإصابة بالمرض.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature.

المصدر: ساينس ألرت