"منطقة غامضة" داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة!

اكتشف الباحثون المزيد حول كيفية إصلاح الدماغ للذكريات الطويلة المدى في فتحات التخزين الخاصة به.

وتبحث الدراسة الجديدة في "منطقة عدم اليقين" أو "المنطقة غير المؤكدة" داخل الدماغ: لا نعرف الكثير عنها، لكننا نعلم أنه يبدو أنها تتعامل مع تكوين الذاكرة إلى جانب القشرة المخية الحديثة، الجزء الأكبر من القشرة الدماغية.

وفي اختبارات التعلم التي أجريت على الفئران، حلل الباحثون كيفية عمل الروابط بين المنطقة المصابة والقشرة المخية الحديثة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشابك (الروابط بين الخلايا العصبية) والتثبيط (إعادة توصيل نشاط الخلايا العصبية).

وتقول عالمة الأعصاب آنا شرودر من جامعة فرايبورغ في ألمانيا: "كانت النتائج مذهلة. في حين أن حوالي نصف نقاط الاشتباك العصبي طورت استجابات إيجابية أقوى أثناء التعلم، فإن النصف الآخر فعل العكس تماما. وفي الواقع، ما لاحظناه كان بالتالي إعادة توزيع كاملة للتثبيط داخل النظام بسبب التعلم".

وعندما يشكل الدماغ الذكريات، فإنه يجمع كل من الإشارات "التصاعدية" القادمة من البيئة والإشارات "التنازلية" التي يولدها نفسه؛ قد تتأثر هذه الإشارات من أعلى إلى أسفل بأهدافنا الحالية أو تجاربنا السابقة، على سبيل المثال.

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وتتعامل "المنطقة غير المؤكدة" في نوع أقل شيوعا من الإشارات من أعلى إلى أسفل يسمى المسارات المثبطة طويلة المدى. وعادة ما تضيء الإشارات من أعلى إلى أسفل أو تثيرها المسارات العصبية، في حين أن هذه الأنواع هي مثبطات، وتثبط وتعترض هذه المسارات حسب الحاجة.

ويعد تنوع نقاط القوة في نقاط الاشتباك العصبي وسلاسل الخلايا العصبية في الدماغ أمرا ضروريا لتكوين الذكريات، ومساعدة الدماغ على تحديد قيمة لما نمر به: كل ما يحدث لنا في مكان ما على نطاق لا يُنسى.

وتُظهر هذه الاختبارات ترميز "المنطقة غير المؤكدة" للتجارب السابقة بطريقة ثنائية الاتجاه خاصة لم يتم رؤيتها من قبل. وأدت الاختبارات الإضافية التي تم فيها حظر مسارات "المنطقة غير المؤكدة" إلى إعاقات في التعلم في الفئران.

وتقول شرودر: "تشير هذه التوصيلية إلى أن تنشيط المنطقة المصابة يجب أن يؤدي إلى إثارة صافية لدارات القشرة المخية الحديثة. ومع ذلك، فإن الجمع بين هذا وإعادة توزيع التثبيط الذي نراه مع التعلم يظهر أن هذا المسار من المحتمل أن يكون له عواقب حسابية أكثر ثراء للمعالجة القشرية الحديثة".

وهذا كله علم أعصاب رفيع المستوى نسبيا، لكن الخلاصة هي أننا نعرف الآن المزيد عن كيفية تأثير منطقة دماغية غامضة على الذاكرة والقدرة على التعلم - وهي تفعل ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة تثير اهتمام العلماء بشكل خاص.

ومع بحث المزيد من الدراسات في دور "المنطقة غير المؤكدة"، بدأنا نفهم مدى تأثيرها: لقد ارتبطت الآن بالنوم والتغذية والألم والقلق.

وعلاوة على ذلك، يتم استهداف المنطقة بانتظام في علاجات مرض باركنسون، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب مساعدتها في علاج الأعراض. ويجب أن يساعد البحث المستقبلي مثل هذا البحث في حل اللغز والعديد من الألغاز الأخرى.

ويقول عالم الأعصاب يوهانس ليتزكوس من جامعة فرايبورغ: "في نهاية المطاف، نأمل أن تلهم هذه الدراسة الباحثين الآخرين لمواصلة استكشاف دور التثبيط البعيد المدى في تنظيم وظيفة القشرة المخية الحديثة، سواء من "المنطقة غير المؤكدة" ومن مصادر إضافية لم يتم تحديدها بعد".

وقد نُشر البحث في مجلة Neuron.

المصدر: ساينس ألرت