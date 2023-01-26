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اكتشاف نوع جديد من الديناصورات بمنقار شبيه بمنقار البط مع أكثر من 400 سن

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات بمنقار شبيه بمنقار البط مع أكثر من 400 سن
Gettyimages.ru Jason Edwards
صورة تعبيرية
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اكتشف العلماء نوعا جديدا من الديناصورات في ألمانيا يملك أكثر من 400 سن، وكان يأكل بطريقة مماثلة للبط وطيور النحام أو كما يعرف بطائر الفلامينغو.

عثر على الحفرية Balaenognathus maeuseri المكتملة تقريبا، وهي جزء من عائلة التيروصورات، عن طريق الصدفة في مقلع بافاريا، أثناء قيام العلماء بالتنقيب عن كتلة كبيرة من الحجر الجيري تحتوي على عظام تمساح.

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ومنذ اكتشاف أول تيروصور في الحجر الجيري في محاجر بافاريا (Bavarian limestone)  في القرن الثامن عشر، عثر على المئات من بقايا الزواحف الطائرة، ما يجعل "جورا الفرانكونية" ( Franconian Jura)  في منطقة بافاريا واحدة من أغنى مواقع التيروصورات في العالم.

وقاد البحث البروفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، هامبشاير، وشارك فيه علماء الحفريات من إنجلترا وألمانيا والمكسيك.

وقال البروفيسور مارتيل: "عثر على الهيكل العظمي شبه المكتمل في طبقة من الحجر الجيري ذات الطبقات الدقيقة للغاية والتي تحافظ على الأحافير بشكل جميل. إن فكي هذا التيروصور طويلان حقا ومبطنان بأسنان صغيرة ودقيقة، مع وجود مسافات صغيرة بينهما مثل مشط الصئبان (القمل)".

وأضاف: "الفك الطويل ينحني للأعلى مثل طائر أبو فحت، وفي النهاية يبدو مثل منقار على شكل ملعقة. لا توجد أسنان في مقدمة فمه، ولكن توجد أسنان على طول كلا الفكين حتى الجزء الخلفي".

وتابع: "الأكثر إثارة هو أن بعض الأسنان لديها خطاف في نهايتها، وهو ما لم نشهده من قبل في التيروصورات على الإطلاق. ربما كان يستخدم هذه الخطافات الصغيرة للقبض على الروبيان الصغير الذي من المحتمل أن التيروصور كان يتغذى عليه - مع التأكد من ابتلاعه دون ضغطه بين الأسنان".

المصدر: إندبندنت

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