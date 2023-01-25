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دبابة "تي – 80" المطورة الروسية تصل الجبهة الأوكرانية

العلوم والتكنولوجيا

دبابة
وزارة الدفاع الروسية
دبابة "تي - 80" المطورة
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تستمر روسيا في تطوير دباباتها انطلاقا من الخبرات التي اكتسبها الجيش الروسي أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأفاد المحلل العسكري قي القناة التلفزيونية الروسية  الأولى، دميتري كولكو بأن دبابات "تي – 80 بي في إم" المطوّرة التي انتجها مصنع أومسك للمجنزرات في غرب سيبيريا والتي تنتمي إلى  المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي قد وصلت بلدة كريمينايا التي ترابط فيها الترتيبات القتالية للواء الرابع.

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وقال المحلل إن الدبابات الحديثة وصلت منطقة العملية العسكرية الخاصة من خط تجميع الدبابات في المصنع مباشرة.

وأشار المحلل إلى أن الدبابات الجديدة تم تزويدها بأجهزة الرؤية الليلية التي تسمح برصد الأوضاع القتالية ليلا ونهارا، كما تم تزويد الدبابة بأجهزة الوقاية الدينامية التي تحمي جنزير الدبابة والشبكة المضادة للقذائف الجوفاء التي تحمي برجها المدرع .

 وعلاوة على ذلك فإن الدبابة الجديدة حصلت على أجهزة التصويب الحديثة من طراز "سوسنا – أو".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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