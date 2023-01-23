أفراد الجيش الروسي يقومون بإصلاح عربة الإنزال "بي إم دي – 4" ميدانيا

تقوم وحدات الإصلاح في الوقت الراهن بإصلاح عربات الإنزال التالفة من طراز "بي إم دي – 4 إم" في منطقة العملية العسكرية الخاصة باوكرانيا مباشرة.

مع العلم أن تلك المعدات الحربية كانت تُرسل سابقا إلى المعامل لإصلاحها.

وحسب وكالة "نوفوستي" فإن المتخصصين في الخدمات التقنية ينفذّون في منطقة العملية العسكرية الخاصة دورة كاملة لاستعادة عمل تلك المدرعات المجنزرة الحديثة، بما في ذلك استبدال المحركات وعلب السرع.

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يذكر أن عربة الإنزال "بي إم دي – 4 إم" دخلت الخدمة في سلاح المظليين الروس منذ 7 أعوام. ومن مميزاتها الهامة دروع الألومينيوم الفائقة المتانة وقوة المحرك البالغة 500 حصان. وتسير المدرعة المجنزرة على طريق معبدة بسرعة 70 كلم/ساعة، وذلك بوزن 13500 كلغ. وعدد أفراد طاقمها 3 أفراد، فضلا عن 5 أفراد من المشاة أو المظليين.

وتم تزويد المدرعة بمدفع عيار 100 ملم و34 قذيفة شديدة الانفجار ومدفع أوتوماتيكي آخر عيار 30 ملم من طراز "2 آ 72" ورشاش "بي كال تي إم" عيار 7.62.

أما منظومة قيادة النيران لدى المدرعة فتضم جهاز تصويب فائق الدقة وثنائي القنوات، بما في ذلك قناة الرؤية الليلية وقناة قياس المسافة، ما يسمح بإطلاق النيران خلال الحركة أيضا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا