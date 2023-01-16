اسطول المدرعات الأوكراني قد يحصل على مدرعات أمريكية الصنع

ستصبح عربات المشاة القتالية الأمريكية الصنع في حال تسليمها لأوكرانيا النوع الرابع من مدرعات "بي إم بي" الذي يدخل حيز الخدمة في جيش نظام كييف.

وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الراهن المعدات الحربية القديمة السوفيتية الصنع من الجيليْن الأول والثاني وكذلك المدرعات السلوفينية من طراز М80А.

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ومن غير المستبعد أن تضاف إليها قريبا مدرعات AMX-10P القديمة الفرنسية الصنع.

ويحتمل أن يحصل الجيش الأوكراني كذلك على مدرعات الناتو، وبصورة خاصة، عربات المشاة القتالية الأمريكية الصنع M2 Bradley.

وتتضمن حوزة القوات المسلحة الأمريكية في الوقت الراهن 2000 مدرعة من هذا النوع يخزن كلها في المستودعات، وسيُرسل جزء منها إلى خارج أمريكا. وعلى سبيل المثال إلى لبنان الذي قد استلمها وسيصل بعضها إلى كرواتيا واليونان وأوكرانيا.

ويبدو أن أوكرانيا لن تستلم نماذج مطورة منها بل ستستلم نماذج قديمة مزوّدة بأنظمة بسيطة لقيادة النيران وغير مزودة بدروع قوية.

وسيتم تسليحها بمدافع عيار 25 ملم من طراز M242 ورشاشات عيار 7.62 ملم من طراز М240 وكذلك بصواريخ BGM-71 TOW الموجّهة المضادة للدبابات.

لكن أبعادها الكبيرة مثل ارتفاع الـ3 أمتار والوزن الذي يزيد عن 30 طنا سيعقّد عملية تشغيلها في مسرح العمليات الحربية بأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا