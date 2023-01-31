5 آثار للأسلاف القدماء لا تزال موجودة في أجسام البشر حتى يومنا هذا!

نتشارك جميعا الأسلاف، من الناحية التطورية، إذا عدنا بعيدا في الزمن إلى الوراء. هذا يعني أن العديد من الميزات في أجسادنا تمتد إلى آلاف أو حتى ملايين السنين في شجرة حياتنا العظيمة.

في علم الأحياء، يشير مصطلح "التنادد" (من كلمة الند أي الشبيه، المثل) إلى التشابه في البنية القائمة على الأصل من سلف مشترك. فكر في أوجه التشابه بين يد الإنسان وجناح الخفاش وزعنفة الحوت. كل عضو من هذه الأعضاء له وظائف متخصصة، لكن مخطط الجسم الأساسي للعظام يظل كما هو.

وهذا يختلف عن الهياكل "المماثلة"، مثل الأجنحة في الحشرات والطيور. وعلى الرغم من أن أجنحة اليعسوب وأجنحة الببغاء تؤدي وظيفة مماثلة، فهي قد نشأت بشكل مستقل، ولا تشترك في نفس الأصل التطوري.

فيما يلي خمسة أمثلة على السمات القديمة التي قد تفاجأ بمعرفة أنها ما زالت موجودة في البشر اليوم.

خطوة إلى الأمام

هل تبدأ البشرية بأصول جنسنا البشري، الإنسان العاقل Homo sapiens، الممتدة منذ 300000 عام؟ أم يجب أن نعيد الأمور إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين سنة، إلى أسلاف مثل الـ"لوسي" (أسترالوبيثكس أفارينسيس) من شرق إفريقيا؟.

أيا كان الخط الذي ترسمه في الرمال لتحديد ولادة البشرية، هناك شيء واحد مؤكد. كان فعل المشي المعتاد على قدمين، والمعروف باسم "المشي على قدمين"، أحد أعظم خطوات أسلافنا.

تأثر كل جزء من هيكلنا تقريبا بالتبديل من المشي على الأطراف الأربعة إلى الوقوف في وضع مستقيم. وتتضمن هذه التعديلات محاذاة وحجم عظام القدم وعظام الورك والركبتين والساقين والعمود الفقري.

الأهم من ذلك، أننا نعلم من الجماجم الأحفورية أن الزيادات السريعة في حجم أدمغتنا حدثت بعد وقت قصير من بدء المشي في وضع مستقيم. وهذا يتطلب تغييرات في الحوض للسماح لأطفالنا ذوي الأدمغة الأكبر بالمرور عبر قناة الولادة المتوسعة.

ويُعد حوضنا الموسع (يُسمى أحيانا التوهج الحرقفي) ميزة متجانسة مشتركة مع العديد من سلالات البشر الأحفوريين الأوائل، وكذلك جميع أولئك الذين يعيشون اليوم.

ثقب في رأسك

بالإضافة إلى مُقَل العيون التي تقبع العيون في مداراتها، قد تفاجأ عندما تعلم أن لديك ثقوبا كبيرة أخرى (تُعرف باسم fenestrae أي النوافذ) في جمجمتك.

توجد نافذة واحدة على كل جانب من جمجمة الإنسان، توحدنا مع أسلافنا المشتركين منذ أكثر من 300 مليون سنة.

وتُعرف الحيوانات التي توجد بها هذه النافذة الوحيدة في جماجمها، بالمشابك (نقاط الاشتباك العصبي). وتعني الكلمة "القوس المصهور"، في إشارة إلى القوس العظمي الموجود أسفل الفتحة في الجمجمة خلف كل عين. اليوم لجميع الثدييات، بما في ذلك البشر، مشابك (لكن الزواحف والطيور ليست كذلك).

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10 أصابع يد و10 أصابع قدم

أعدّ أليس كليمان، وهو باحث مشارك في كلية العلوم والهندسة، جامعة فليندرز، هذه المقالة على جهاز الكمبيوتر الخاص به باستخدام عشرة من أصابعه.

ويوجد هذا النمط المكون من خمسة أصابع في اليد أو القدم البشرية، والمعروف باسم "الطرف الخماسي الأصابع"، في معظم البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.

لكن الأسماك لا تمتلك أصابع، لذا متى نشأت هذه الأصابع لأول مرة؟

في الواقع، وصفت دراسة حديثة أجراها كليمان وزملاؤه الأصابع الأولى التي تم العثور عليها محفوظة داخل زعنفة سمكية. واستخدموا أساليب تصوير قوية للنظر داخل أحفورة عمرها 380 مليون عام تسمى Elpistostege من كيبيك، كندا، للكشف عن أقدم أصابع لسمكة!.

من المدهش إلى حد ما أن تكون أول سمكة تطورت أصابعها لا تزال تحتفظ بأشعة الزعانف حولها، لذا فإن هذه العظام لن تكون مرئية على الحيوان من الخارج.

الأسنان

هل يشرد عقلك عند تنظيف أسنانك؟ حسنا، هل فكرت يوما كم عمرها تطوريا؟.

في عام 2022، وصّف فريق من علماء الأحافير أسنان أسماك أحفورية معزولة في صخور العصر السيلوري في مقاطعة قويتشو بالصين. ودفع هذا الاكتشاف الرائع الحد الأدنى لعمر الأسنان إلى الوراء 14 مليون سنة أخرى عن النتائج السابقة. هذا يعني أن أسناننا تعود الآن إلى ما قبل 439 مليون سنة.

سميت تلك السمكة الجديدة، وهي من الفقاريات ذات الفك المبكر جدا، باسم Qianodus doubleis ولا تُعرف إلا من خلال الأسنان المتخصصة المعزولة والمعروفة باسم "whorls".

ومع ذلك، فإن الأسنان في الأسماك الصينية ذات الفكين لديها عدد من الميزات الموجودة في الفقاريات الفكية الحديثة الأخرى، والتي تسلط الضوء على أهميتها في فهم تطور الأسنان.

نمو العمود الفقري

"إنماء العمود الفقري" يعني أن تصبح أكثر جرأة وثقة. لا بد أن الحيوانات الأولى التي فعلت ذلك بالتحديد كانت شجاعة بالتأكيد للخروج في البحار القديمة المحفوفة بالمخاطر قبل 500 مليون سنة.

أولا، طورت هذه الحيوانات الشبيهة بالديدان ما يسمى "الحبل الظهري" وهو قضيب مبني من غضروف يمتد على طول الجزء الخلفي من الجسم. وقد مكّن هذا من ربط كتل العضلات المجزأة، ومعه ذيل طويل يمتد إلى ما وراء فتحة الشرج.

وتسمى جميع الحيوانات ذات الحبل الظهري الحبليات، وتشمل كل شيء من النافورات البحرية إلى النوارس البحرية، والتي تضم أكثر من 65000 نوع حي.

وللحصول على فكرة عن الحبليات الأولى، يمكننا اليوم أن ننظر إلى الحيوانات مثل الحشفة (المعروفة باسم Amphioxus أو Branchiostoma).

ويتكون العمود الفقري من عظام مجزأة فردية (فقرات) تتلاءم معا في نمط متشابك محدد. لدينا عدد قليل من الحفريات المحيرة التي تمثل أقدم الأمثلة المعروفة للفقاريات، مثل Metaspriggina المعروف في كندا، أو Haikouichthys من الصين في الصخور التي يزيد عمرها عن 500 مليون سنة.

المصدر: ساينس ألرت