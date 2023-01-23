روسيا.. ابتكار بوليمير لعلاج الحروق تنمو عليه الخلايا بسرعة

ابتكر علماء جامعة البلطيق الفيدرالية بالتعاون مع زملائهم من بطرسبورغ بوليميراً يسرّع استعادة الأنسجة التالفة بسبب الحروق، فيساعد على نمو خلايا جديدة.



ويشير مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية إلى أن العلماء أضافوا مجموعات أمينية (مجموعات صغيرة تحتوي على ذرات النيتروجين التي تتعرف عليها الخلايا) إلى بوليمير بوليكابرولاكتون (Polycaprolactone) المستخدم في الطب.

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وبهذه الطريقة تخلص الباحثون من النقص الكبير في بوليمير Polycaprolactone، الذي يتجنب ملامسة الماء، في حين معظم خلايا الكائن الحي تلتصق وتتكاثر على سطح مبلل. وعلاوة على ذلك ليس لبوليمير Polycaprolactone نشاط حيوي كاف، ويفتقر إلى مواقع محددة مسؤولة عن الارتباط والهجرة وتكاثر الخلايا وتمايزها.

ولكن بعد نجاح العلماء في إضافة حمض أرغنين الأميني، اظهرت التجارب أنه كلما زاد تركيز هذا الحمض الأميني في معالجة البوليمير، يكون التصاق المجموعة الأمينية به أفضل.

وتقول الدكتورة أولغا موسكاليوك من جامعة البلطيق الفيدرالية: "نتيجة لذلك، حددنا الشروط المثلى لربط المجموعات الأمينية بالبوليكابرولاكتون، التي تسمح للخلايا بالالتصاق بصورة أفضل بسطحه ومن ثم التكاثر لاحقا".

ووفقا للباحثين، تساعد التقنية المقترحة على تحسين مواد الطب التجديدي بشكل كبير وتوسيع مجالات تطبيقها. وليس بالضرورة أن تكون أشرطة فقط يتم لصقها على الأماكن المحروقة، ولكن أيضا دبابيس ومسامير لولبية لطب الأسنان وتطعيم العظام.

المصدر: gazeta.ru