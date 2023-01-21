تفسير أسباب "الأشباح والشياطين" إبان النوم أثار حيرة العلماء!

أظهر بحث جديد وجود صلة مثيرة للاهتمام بين المعتقدات الخارقة وأحد أهم الأنشطة الليلية بالنسبة لنا نحن الكائنات الأرضية: النوم.

وفي دراسة جديدة، وجد الباحثون أن المقاييس الذاتية لنوعية النوم الضعيفة كانت مرتبطة بمعتقدات أقوى في الأشباح والشياطين، والروح التي تعيش بعد الموت، وقدرة الناس على التواصل مع الموتى، وتجارب الاقتراب من الموت كدليل على الحياة الآخرة، والأغراب الذين يزورون الأرض من الكواكب الأخرى.

وأفاد معدو الدراسة أن هذا الانخفاض في جودة النوم تضمن انخفاض كفاءة النوم، وزمن كمون أطول للنوم، ومدة نوم أقصر، وزيادة أعراض الأرق.

وبالإضافة إلى مقاييس جودة النوم المبلغ عنها ذاتيا، وجد الباحثون أن الاعتقاد بأن أهل الكواكب الأخرى الغرباء قد زاروا الأرض مرتبط بشلل النوم المنعزل ومتلازمة الرأس المنفجرة، وهو اضطراب يتميز بالإحساس بضوضاء عالية أو صوت تحطم داخل جمجمة الشخص.

ووجدت الدراسة أن شلل النوم المنعزل - حيث يكون الشخص مدركا ويقظا، ولكنه غير قادر على الحركة، دون أعراض أخرى لاضطراب النوم مثل النوم القهري - كان مرتبطا أيضا بالاعتقاد بأن تجارب الاقتراب من الموت دليل على الحياة بعد الموت.

وكتب الباحثون: "على حد علمنا، هذا اكتشاف جديد يستحق مزيدا من الدراسة".

وأشاروا إلى أن هذه النتائج تتوافق بشكل عام مع الدراسات السابقة، والتي وجدت أيضا روابط بين المعتقدات الخوارق ومتغيرات النوم، وخاصة شلل النوم. وتهدف الدراسة الجديدة إلى إلقاء مزيد من الضوء على هذا من خلال فحص نطاق أوسع من متغيرات النوم مع عينة أكبر.

وأجرى الباحثون الدراسة من خلال استطلاع عبر الإنترنت، مع الإعلان عن التوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجلة BBC Science Focus Magazine. وانتهى بهم الأمر بـ 8853 مشاركا، جميعهم لا يقل عمرهم عن 18 عاما، والذين أجابوا على أسئلة حول العديد من الموضوعات الخارقة ومتغيرات النوم.

وأفاد مؤلفو الدراسة أنه "بالنسبة لجميع الارتباطات، وجد أن مستوى أعلى من الاعتقاد الخوارق كان مرتبطا بنوعية نوم ذاتية أقل، حتى عند التحكم في تأثيرات العمر والجنس".

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وفي حين أن الدراسة الجديدة قد تساعد في تحسين فهمنا للعلاقة بين المعتقدات الخوارق ومتغيرات النوم، كدراسة مقطعية لم يتم تصميمها للإجابة على سؤال المتابعة الواضح حول سبب ارتباط هذين الأمرين.

لكن المعدين يقدمون بعض التكهنات. نظرا لأن شلل النوم يمكن أن يتضمن هلوسات بصرية وسمعية، ومتلازمة الرأس المنفجر لها صوت يحمل الاسم نفسه، فإن النتائج تشير إلى أن الاعتقاد في الكائنات الفضائية قد يكون مرتبطا باضطرابات النوم التي تتميز بالأصوات أو الصور.

وكتبوا: "أحد التفسيرات لهذه الارتباطات هو أن شخصا ما يعاني من أصوات أو صور مرتبطة بالنوم يمكن أن يفسر ذلك كدليل على وجود كائنات فضائية أو كائنات أخرى خارقة للطبيعة"، على الرغم من أنهم لاحظوا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاختبار ذلك.

ومن ناحية أخرى، أضاف الباحثون أن بعض الارتباطات قد تذهب في الاتجاه الآخر، حيث تسبب المعتقدات الخارقة القلق الذي يتعارض مع النوم. وقد يؤدي احتمال وجود زوار خوارق في الليل إلى صعوبة النوم، وليس فقط على الأطفال.

وكتب الباحثون أن هذا قد يساعد في تفسير سبب ارتباط الاعتقاد بالأشباح أو الشياطين أو الفضائيين بتدني جودة النوم الذاتي، ولكن ماذا عن المعتقدات التي لا تنطوي على كيانات مهددة؟ هل تتأثر جودة النوم أيضا بالقلق من وجود الروح أو الآخرة؟.

وأضافوا أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للإجابة على أسئلة مثل تلك، بما في ذلك الدراسات التي تدرس عوامل إضافية مثل الصحة العقلية والتعليم وسمات الشخصية والمعتقدات الدينية، بسبب ارتباطها بكل من النوم والمعتقدات الخارقة.

وبينما تساعد الدراسة الجديدة في إلقاء الضوء على هذا الرابط، وقد تملأ بعض الفجوات في معرفتنا به، إلا أن لديها بعض القيود المهمة.

وعلى الرغم من حجم العينة الكبير، على سبيل المثال، فإن المشاركين اختاروا بأنفسهم للانضمام إلى الدراسة، وبالتالي "من غير المحتمل أن يكونوا ممثلين لعامة السكان"، كما كتب الباحثون.

وبالإضافة إلى تجنيد المزيد من العينات التمثيلية، لاحظ الباحثون أن الدراسات المستقبلية حول المعتقدات الخارقة والنوم يجب أن تستخدم مقاييس موضوعية لمتغيرات النوم لمزيد من الدقة.

ومع ذلك، يقول الباحثون إن دراستهم تقدم رؤى جديدة حول العلاقة بين النوم والمعتقدات الخارقة، وبينما لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الوعي بمجرد الارتباط، لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وكتبوا: "التقارير عن نشاط خوارق أو معتقدات شاذة يمكن اعتبارها دليلا ظاهريا على اضطرابات أكثر شدة". وهذه الدراسة "قد تشجع الأطباء على تقييم اضطرابات النوم والباراسومنيا ذات الصلة بالإضافة إلى أشكال أخرى من علم النفس المرضي".

نُشرت الدراسة في مجلة Journal of Sleep Research.

المصدر: ساينس ألرت