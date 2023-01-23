روسيا تبدأ في اختبار أقوى طراد في العالم

تستمر عملية تحديث طراد "الأميرال ناخيموف" الروسي في شركة "سيفماش" الروسية للسفن.

وقال ناطق باسم الشركة إن تحديث السفينة يطال في الوقت الراهن دورتي الكهرباء والوقود، وأضاف أن العام الماضي شهد إصلاح منظومات وأجهزة السفينة وهي العملية التي شاركت فيها 150 شركة أخرى.

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وقال مدير عام "سيفماش" ميخائيل بودنيتشينكو إن أعمال الإصلاح والتحديث تُنفّذ وفقا لجدول زمني تم إقراره من قبل وزارة الدفاع الروسية وبناء على نموذج كمبيوتري ثلاثي الأبعاد. وبعد تجهيز غرف السفينة سيبدأ اختبار الطراد.

يذكر أن طراد "الأميرال ناخيموف" من مشروع 11442 إم تبلغ إزاحته 23700 طن، وطوله 230 مترا، وعرضه 25 مترا. ويمكن أن تبقى السفينة في البحر لمدة 60 يوما.

ويُخطط لتزويد الطراد المطوّر بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت وكذلك صواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "أونيكس" المضادة للسفن ليصبح أقوى طراد في العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا