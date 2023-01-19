صحيفة أمريكية تتحدث عن تعديل أسلحة "صياد الليل" الروسية

لفتت صحيفة The drive الأمريكية إلى تعديلات طرأت على أسلحة مروحية " مي – 28" (صياد الليل) الروسية ، ما أدى إلى زيادة إمكاناتها القتالية.

وقالت إن "صياد الليل" بدأت تستخدم أكثر فأكثر صواريخ الجيل الجديد " لمور" المعروفة بصفتها "المنتج 305".

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وقال المحلل العسكري في الصحيفة، بيتر بوتوفسكي، إن قنوات "تليغرام" الروسية نشرت مؤخرا مقاطع فيديو أظهرت مروحيات "مي – 28 إن إم" ( صياد الليل) المطوّرة التي تحمل وتستخدم صاروخ "لِمور" الموجّه الخفيف المتعدد المهام.

وأظهر أحد تلك الفيديوهات رأس صاروخ يغطيه غلاف واق من الغبار والأوحال أثناء التحليق على ارتفاع منخفض ويتم رفع الغطاء قبل إطلاق الصاروخ مباشرة. وقال المحلل إن المروحية حملت صاروخيْن من طراز "المنتج 305".

ولم تستدر المروحية التي أظهرها مقطع الفيديو ولم تطلق فخوخا حرارية، كما هو المعتاد لتضليل الصواريخ المحمولة المضادة للجو، الأمر الذي يدل، حسب المحلل، على مسافة بعيدة تفصل المروحية عن الهدف المراد تدميره.

وأعاد المحلل إلى الأذهان أن المدى الأقصى لإطلاق صاروخ "لِمور" بلغ 14500 متر، ما يزيد مرتين عن مدى عمل صواريخ " جو – أرض" التي عادة ما تحملها المروحيات الضاربة.

وعلاوة على ذلك فإن وزن رأس الصاروخ بلغ 25 كيلوغراما.

ومن المميزات الأخرى التي تتصف بها أسلحة "صياد الليل" استخدام صاروخها لنظام القيادة الاستمراري، وعند اقتراب المروحية من الهدف يرسل نظام الملاحة الفضائية "غلوناس"إلى قمرة قيادة الطيار صورة يمكن أن يعدّل الطيار توجيه الصاروخ بناء عليها.

وأشار المحلل إلى أن "صياد الليل" يمكن أن تحمل حتى 8 صواريخ "لمور" تركّب في 4 منصات للإطلاق.

وخلص المحلل العسكري إلى أن مروحية "صياد الليل" المزوّدة بصواريخ "لمور" الموجّهة الخفيفة البعيدة المدى يمكن أن تلعب دورا هاما في العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا