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استعادة التربة لطبيعتها بعد حريق تستغرق 45 سنة

العلوم والتكنولوجيا

استعادة التربة لطبيعتها بعد حريق تستغرق 45 سنة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة موسكو، أن طبقة النباتات الميتة (الطبقة العليا من التربة) التي تعيش فيها الحشرات والديدان تستعيد طبيعتها بالكامل فقط بعد 45 عاما تقريبا من حدوث حريق.

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ويشير المكتب إلى أنه في المناطق ذات التربة البدزولية (تربة مغطاة بطبقة من الرماد) تبقى آثار الحريق أكثر من 130 عاما. أما طبقة النباتات الميتة التي تعيش فيها الحشرات والديدان، فإنها عمليا تحتاج إلى 45 عاما لاستعادة طبيعتها بعد حرائق الغابات.

وقد درس فريق البحث تأثير الحرائق في غابات الصنوبر ومناطق التايغا في جمهورية كومي وإقليم كراسنويارك.واتضح لهم أنه في حالة الحريق السفلي تنتشر النيران على الأرض وفي الأعشاب والشجيرات والمناطق السفلية للأشجار

ويقول البروفيسور أليكسي ديموف رئيس فريق البحث: "يمكن استخدام مؤشرات التربة كمرجع عند تقييم التأثير المتزايد للحرائق في غابات الصنوبر والبدزول".

المصدر: تاس

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